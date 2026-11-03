Ekspor Satu Pintu SDA 2027 via PT Danantara Dimulai Januari 2027

Pemerintah menerapkan skema ekspor satu pintu untuk batu bara, CPO, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia mulai 1 Januari 2027 demi optimalisasi devisa.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi pelaksanaan skema ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan baru ini resmi akan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), dengan tenggat waktu mulai 1 Januari 2027.

Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh pengiriman komoditas pertambangan nasional, termasuk batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy, dapat langsung menuju ke negara tujuan utama. Sistem ini secara khusus menghilangkan peran negara perantara atau transit yang selama ini sering memotong nilai ekonomi dan kedaulatan perdagangan Indonesia.

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Mekanisme Ekspor Terintegrasi Via DSI

Skema ekspor satu pintu dan kewajiban pengiriman langsung tanpa transit ini tidak hanya berlaku khusus untuk komoditas batu bara, melainkan disiapkan mencakup seluruh komoditas pertambangan dan energi. Pemerintah menginginkan seluruh komoditas nasional dapat dikirimkan secara mandiri langsung ke pembeli akhir di negara tujuan tanpa perlu melalui perantara yang hanya berfungsi sebagai formalitas pencatatan dokumen.

Pemberlakuan sistem ekspor terintegrasi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan devisa serta menjaga kedaulatan komoditas sektor ESDM. Koordinasi antara pemerintah dan DSI dalam menyiapkan skema ekspor satu pintu tersebut telah berjalan dengan baik, sebagaimana ditegaskan oleh Bahlil Lahadalia dalam pidatonya di hadapan para pelaku industri.

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Dengan mekanisme ini, Indonesia akan memperoleh manfaat nilai ekonomi dan catatan neraca perdagangan secara utuh tanpa terbagi ke negara transit. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh keuntungan dari ekspor sumber daya alam tetap berada di dalam negeri dan tidak hilang akibat biaya transit atau markup yang tidak perlu di negara ketiga.

Pendekatan Diplomasi Ekonomi dan Kedaulatan Negara

Bahlil Lahadalia menegaskan dengan tegas bahwa Indonesia tidak lagi akan mengizinkan pengiriman sumber daya alamnya melalui transit negara tertentu hanya untuk keperluan administratif. Ia menyatakan perintah langsung agar tidak ada lagi ekspor yang memanfaatkan negara perantara, menekankan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak boleh diatur-atur oleh siapapun dalam perdagangan komoditasnya.

Sebagai contoh konkret, jika Indonesia ingin mengirim barang ke China, maka pengiriman harus dilakukan langsung dari Jakarta ke China tanpa berhenti atau melalui proses di negara lain. Pendekatan langsung ini juga diterapkan dalam penataan pengiriman kargo energi seperti gas alam cair, di mana transaksi langsung dengan negara tujuan utama seperti Jepang dan Korea Selatan dinilai akan memperkuat posisi tawar Indonesia.

Ketegasan ini juga dibarengi dengan upaya menjaga kedaulatan komoditas energi Indonesia di pasar internasional. Pemerintah menilai bahwa transaksi langsung dengan negara konsumen utama akan meminimalkan risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh intermediari dan memastikan harga pasar yang lebih akurat bagi produsen Indonesia.

Ruang Lingkup Regulasi Permendag No 15 Tahun 2026

Permendag No. 15 Tahun 2026 sejatinya merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Peraturan Menteri Perdagangan yang terdiri dari 13 pasal ini sudah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 29 Mei 2026 dan resmi berlaku efektif pada 1 Juni 2026.

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Sebagaimana diketahui, pemerintah telah membentuk BUMN khusus ekspor yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mengelola seluruh kegiatan ekspor sumber daya alam strategis. Kelak, seluruh kegiatan ekspor komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferroalloy dilakukan melalui DSI, yang bertindak sebagai pintu gerbang tunggal dalam perdagangan internasional sektor tersebut.

Pemerintah juga memberikan jeda transisi bagi pelaku usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan atau status Eksportir Terdaftar Batubara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan baru. Izin tersebut tetap dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atau sesuai dengan masa berlaku dalam hal Eksportir Terdaftar berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2026.

Tuntutan Administratif dan Integrasi Sistem Data

Dalam periode transisi hingga akhir tahun 2026, pelaku usaha hanya dapat menggunakan Eksportir Terdaftar Batubara dan Laporan Surveyor sebagai dokumen pelengkap pabean dalam melakukan Ekspor Komoditas SDA Strategis Batu Bara melalui BUMN Ekspor. Hal ini dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean yang bersangkutan.

Ekspor komoditas batu bara melalui BUMN Ekspor dilakukan dengan pelaporan dan penyampaian dokumen ekspor, kontrak penjualan, dan dokumen terkait lainnya oleh pelaku usaha kepada BUMN Ekspor. Selain itu, pemberian data dan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh BUMN Ekspor dari pelaku usaha melalui sistem yang terintegrasi dapat dilakukan secara otomatis untuk efisiensi proses.

Setelah jangka waktu transisi berakhir pada 31 Desember 2026, pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis batu bara yang sudah dialihkan sepenuhnya kepada BUMN Ekspor hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor. Ketentuan ini menegaskan bahwa setelah batas waktu tersebut, peran swasta dalam ekspor langsung komoditas strategis ini secara resmi telah berakhir dan seluruhnya digantikan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia.