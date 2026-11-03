Ekspor Satu Pintu Batubara dan CPO Dimulai 1 Januari 2027 Lewat BUMN DSI

Pemerintah resmi menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai satu-satunya pelaksana ekspor satu pintu untuk batubara, CPO, dan ferro alloy mulai 1 Januari 2027 demi menjaga kedaulatan devisa.

Kebijakan strategis pemerintah Indonesia regarding skema ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis telah ditetapkan secara resmi. Skema baru ini mencakup tiga komoditas utama, yaitu batu bara, minyak kelapa sawit ( CPO), dan ferro alloy. Ekspor untuk ketiga komoditas tersebut akan sepenuhnya diurus oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Implementasi kebijakan ini dimulai tepat pada 1 Januari 2027, menandai berakhirnya era ekspor yang sebelumnya melibatkan banyak pelaku usaha swasta maupun perantara.

Transparansi Nilai Transaksi Perdagangan

PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan menjadi satu-satunya entitas yang sah menangani proses ekspor komoditas ini mulai awal tahun 2027. Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk memastikan seluruh pengiriman komoditas pertambangan nasional mengalir langsung ke negara tujuan akhir. Langkah ini secara tegas menghilangkan kebutuhan untuk melakukan transit melalui negara perantara yang selama ini sering menjadi celah dalam rantai pasok global.

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Keberadaan negara transit dalam rantai ekspor sebelumnya mengindikasikan keterlibatan trader asing yang berisiko mengurangi penerimaan devisa bagi negara. Dengan sistem ekspor satu pintu yang direkayasa oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia, Indonesia dapat mengendalikan harga jual komoditas agar lebih menguntungkan. Transparansi nilai transaksi perdagangan menjadi prioritas utama kebijakan ini untuk mencegah praktik manipulasi harga dan memastikan seluruh devisa hasil ekspor kembali secara utuh ke dalam negeri.

Larangan Ekspor Melalui Negara Transit

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan instruksi tegas agar ekspor sumber daya alam dikirim langsung ke negara pembeli tanpa mampir di negara lain. Dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026 di Jiexpo pada 2 November 2026, Bahlil menekankan bahwa pengiriman barang ke China harus dilakukan langsung dari Jakarta. Larangan ini juga mencakup ekspor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) yang sebelumnya sering diekspor ke Jepang maupun Korea melalui rute tidak langsung.

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Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penggunaan negara perantara hanya bertujuan untuk pencatatan ekspor palsu agar negara tersebut mendapatkan manfaat pajak dan neraca perdagangan. Pemerintah Indonesia menolak praktik kedaulatan ekonomi yang diatur oleh pihak asing dengan alasan bencana atau ketidakpastian pasar. Instruksi ini menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi mengizinkan barang dagangan diekspor dengan cara yang dapat mengurangi keuntungan nasional demi kepentingan pihak ketiga.

Dampak Ekonomi dan Data Ekspor Komoditas

Prioritas pemerintah pada skema ekspor satu pintu ini didasarkan pada nilai ekonomi yang sangat signifikan dari tiga komoditas unggulan tersebut. Total nilai ekspor batu bara, CPO, dan ferro alloy beserta produk turunannya mencapai angka US$ 80 miliar atau setara dengan Rp 1.452 triliun dengan asumsi kurs Rp 18.154 per US$. Kontribusi nilai tersebut mencakup hampir 30 persen dari total ekspor nasional Indonesia, menjadikan pengelolaan yang efisien dan transparan sebagai isu krusial bagi perekonomian negara.

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyoroti anomali data ekspor yang terjadi sebelumnya. Ia mempertanyakan mengapa Singapura, negara yang tidak memiliki kawasan tambang, memiliki pencatatan ekspor batu bara yang sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa total ekspor batu bara melalui Singapura mencapai sekitar 50 hingga 60 juta ton, yang jelas merupakan re-ekspor dari Indonesia. Keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia diharapkan dapat mengakhiri fenomena pencatatan ekspor tidak wajar ini.

Landasan Hukum dan Jadwal Implementasi

Penerapan skema ekspor satu pintu melalui BUMN Ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan terstruktur. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Peraturan ini明确规定 bahwa hanya BUMN Ekspor yang diizinkan untuk mengekspor batu bara, CPO, dan ferro alloy. Kebijakan ini juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026.

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Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur bahwa izin berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batu Bara hanya berlaku hingga 31 Desember 2026. Setelah tanggal tersebut, seluruh aktivitas ekspor batu bara harus dilakukan secara eksklusif oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan ini terdiri dari 13 pasal, ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 29 Mei 2026, dan resmi berlaku sejak 1 Juni 2026, memberikan ruang waktu yang cukup bagi transisi sistem perdagangan komoditas nasional.