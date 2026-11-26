Kementerian Pertanian mendorong ekspor pupuk ke Bangladesh melalui skema G2G. Peluang ini dibuka usai pertemuan Wamentan Saleh Mustafa dengan Dubes Bangladesh di Jakarta.

Pertemuan diplomatik antara Indonesia dan Bangladesh mencatat perkembangan signifikan dalam kerjasama perdagangan pertanian pada Rabu (25/11/2026). Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa membahas peluang ekspor pupuk ke Bangladesh bersama Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Md. Abul Hasan Mridha di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Diskusi ini menggarisbawahi permintaan Bangladesh terhadap suplai pupuk untuk mendukung ketahanan pangan nasionalnya, sekaligus membuka jalan bagi Indonesia untuk memperkuat posisi pasarnya di Asia Selatan.

Mekanisme Kerjasama G2G dan Ekspor Pupuk

Pemerintah Indonesia menetapkan Bangladesh sebagai salah satu prioritas tujuan ekspor pupuk nasional melalui skema government-to-government atau G2G. Langkah strategis ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian agar pasar internasional terus dikembangkan seiring dengan terpenuhinya kebutuhan domestik. Skema G2G dipilih sebagai instrumen utama untuk mempermudah birokrasi dan memastikan ketersediaan pupuk dalam volume yang stabil bagi mitra dagang baru ini.

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Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menekankan bahwa kebutuhan pupuk di Bangladesh merupakan peluang ekonomi nyata bagi Indonesia. Ia telah memberikan masukan teknis kepada pihak terkait untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang konkret. Inisiatif ini bukan hanya soal penjualan komoditas, tetapi juga upaya diplomasi ekonomi untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara berbasis pertanian.

Posisi Stakeholder dan Ketersediaan Pasokan

Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan kesiapan perusahaan negara tersebut untuk menindaklanjuti arahan pemerintah terkait ekspor ke Bangladesh. Namun, prinsip utama PT Pupuk Indonesia tetaplah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pupuk di dalam negeri terlebih dahulu. Ekspor ke Bangladesh akan dieksekusi hanya jika terdapat volume surplus yang tidak berdampak pada stabilitas pasokan dalam negeri.

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Dubes Bangladesh untuk Indonesia Md. Abul Hasan Mridha menyambut positif inisiatif kerjasama ini. Ia berharap kolaborasi kedua negara dapat berkembang pesat, mengingat Indonesia dan Bangladesh sama-sama memiliki basis ekonomi yang kuat di sektor pertanian. Kedutaan Besar Bangladesh berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Kementerian Pertanian Indonesia dalam pengembangan sektor tersebut.

Dampak Ekonomi dan Prospek Perdagangan Pertanian

Data perdagangan tahun 2025 mencatat total nilai perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dan Bangladesh mencapai sekitar US$1,77 miliar. Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan pertanian yang sangat besar sebesar US$1,75 miliar dalam periode tersebut. Angka ini menunjukkan dominasi ekspor Indonesia yang sangat signifikan dibandingkan dengan nilai impor dari Bangladesh.

Ekspor utama Indonesia ke Bangladesh didominasi oleh kelapa sawit dengan nilai mencapai US$1,59 miliar. Disusul oleh pinang sebesar US$86,03 juta dan kelapa sebesar US$40,2 juta. Sementara itu, nilai impor Indonesia dari Bangladesh tercatat relatif kecil yaitu sebesar US$12,17 juta, yang sebagian besar terdiri dari produk-produk pertanian spesifik.

Diversifikasi Komoditas dan Langkah Strategis Kedepan

Kedua negara juga membuka peluang kerjasama di luar pupuk, mencakup pengembangan hortikultura, diversifikasi tanaman, teknologi benih, dan teknologi hibrida. Indonesia berupaya meningkatkan ekspor komoditas perkebunan lainnya seperti cengkeh dan pinang. Pemerintah juga mendorong percepatan akses pasar untuk produk hortikultura seperti jahe serta bahan baku industri pangan ke Bangladesh.

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Sebagai bagian dari penyeimbangan perdagangan, Indonesia juga membuka peluang untuk meningkatkan impor produk pertanian dari Bangladesh, khususnya sayuran dan buah-buahan. Wamentan Muhammad Saleh Mustafa berharap pertemuan pada 25 November 2026 menjadi momentum transformatif. Kerjasama ini diharapkan dapat mencakup pengembangan teknologi, industri pengolahan, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.