Ekspor Perikanan Indonesia Capai Rekor Tertinggi: 6,27 Miliar USD pada 2025

Nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 6,27 miliar USD pada tahun 2025. Amerika Serikat, China, dan ASEAN menjadi tujuan utama ekspor dengan komoditas unggulan seperti udang, tongkol/tuna/cakalang, dan cumi/sotong/gurita.

Berapakah nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2025 dan negara mana saja yang menjadi tujuan utama ekspor? Prestasi gemilang industri perikanan Indonesia terukir pada tahun 2025 dengan nilai ekspor mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Pencapaian ini, yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (7/4), menjadi bukti konkret peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir.

Angka ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi juga menandai penguatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Kinerja ekspor yang membanggakan ini didukung oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan produksi dan diversifikasi komoditas ekspor. Kinerja ekspor kelautan dan perikanan di tahun 2026 juga menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai 950 juta dolar AS hingga saat ini. Amerika Serikat, China, dan negara-negara ASEAN menjadi tujuan utama ekspor, dengan komoditas unggulan meliputi udang, tongkol/tuna/cakalang, serta cumi/sotong/gurita. Peningkatan nilai ekspor ini sejalan dengan pertumbuhan produksi sektor kelautan dan perikanan yang konsisten. Sepanjang tahun 2025, produksi mencapai 26,25 juta ton, mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi produksi ini terdiri dari 11,65 juta ton rumput laut, 7,85 juta ton perikanan tangkap, dan 6,75 juta ton perikanan budidaya. Kenaikan produksi ini menjadi landasan kuat untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat, khususnya dari sektor perikanan. Pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah produk perikanan dan diversifikasi pasar ekspor guna menjaga tren pertumbuhan yang berkelanjutan. Kombinasi antara produksi yang stabil dan akses pasar yang semakin luas diproyeksikan akan menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama ekspor nasional. Kementerian KP juga memprediksi bahwa produksi ikan nasional akan mencapai 10,57 juta ton pada akhir tahun 2026, yang mengindikasikan prospek cerah bagi industri perikanan Indonesia di masa mendatang. Kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah berbagai tantangan yang ada. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan produksi, nilai tambah produk, dan penetrasi pasar merupakan kunci untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Peningkatan kualitas produk, penerapan teknologi modern dalam proses produksi, dan pengembangan infrastruktur pendukung juga akan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini. Selain itu, kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat nelayan sangat krusial untuk menciptakan ekosistem perikanan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Kebijakan yang mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti pengelolaan yang bertanggung jawab, pencegahan penangkapan ikan ilegal, dan pengembangan perikanan budidaya yang ramah lingkungan, akan menjadi fondasi utama dalam memastikan pertumbuhan industri perikanan yang berkelanjutan. Dengan demikian, sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat





Pertumbuhan Ekonomi Ciayumajakuning Melaju Pesat, Tembus 5,09 Persen di Tahun 2025Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon melaporkan pertumbuhan ekonomi Ciayumajakuning mencapai 5,09 persen pada 2025, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dan menunjukkan optimisme pasar.

Laba Bersih PT Bukit Asam Tahun 2025 Anjlok 42,5 PersenPT Bukit Asam mencatat laba Rp2,93 triliun, turun 42,5 persen dari Rp5,10 triliun pada 2024.

Nonton Live di ANTV: Juventus vs Genoa, Duel Krusial Pekan ke-31 Serie A 2025/2026Pertandingan seru pekan ke-31 Serie A musim 2025/2026 kembali tersaji malam ini. Raksasa Italia, Juventus, menjamu tamunya Genoa di Allianz Stadium pada Senin (6/4) malam

Kerusuhan Demo Agustus 2025, Wawan Hermawan Divonis 7 BulanPN Jakpus menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara terhadap Wawan Hermawan. Divonis bersalah perkara dugaan ajakan kerusuhan demonstrasi Agustus 2025.

Produksi Laut & Perikanan RI Terus Meningkat Sekitar 3,8 Persen di Tahun 2025Produksi laut dan perikanan Nusantara alami peningkatan sekitar 3,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

GS Caltex Juara V League 2025/2026, Megawati Hangestri Pertimbangkan ComebackGS Caltex berhasil meraih gelar juara Liga Voli Korea (V League) 2025/2026 setelah mengalahkan Hi Pass di final dengan agregat 3-0. Kemenangan ini juga memicu spekulasi terkait kemungkinan kembalinya Megawati Hangestri ke liga tersebut.

