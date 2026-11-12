Ekspor Manggis Indonesia Tembus Guangzhou Lewat Jalur Transit Baru Hong Kong

5.658 kilogram manggis Indonesia tiba di Guangzhou melalui koridor transit Hong Kong. Jalur baru ini meningkatkan kapasitas impor buah ke China selatan.

Komoditas manggis asli Indonesia resmi tiba di kawasan China selatan pada Rabu, 11 November, menandai dimulainya era baru dalam logistik buah-buahan internasional. Sebanyak 5.658 kilogram buah tropis tersebut mendarat di Bandar Udara Internasional Baiyun Guangzhou setelah menempuh perjalanan logistik yang terintegrasi.

Pengiriman massal ini memanfaatkan jalur transit kargo udara eksklusif yang terhubung langsung dengan Daerah Administratif Khusus Hong Kong sebagai pusat hub strategis.

Tiba di Guangzhou pada dini hari, manifes kepabeanan buah-buahan tersebut segera diproses oleh Kantor Bea Cukai Bandara Baiyun Guangzhou. Setelah menyelesaikan seluruh prosedur administrasi dan inspeksi keamanan pangan, komoditas segar tersebut langsung diangkut ke Pasar Grosir Buah dan Sayuran Jiangnan. Lokasi pasar ini merupakan simpul distribusi utama di China selatan yang melayani kebutuhan konsumsi jutaan penduduk regional.

Jalur khusus transit kargo udara buah impor Hong Kong-Guangzhou yang dioperasikan resmi membuka koridor logistik baru bernama Dunia-Hong Kong-Guangzhou-Seluruh China. Sistem ini menggabungkan efisiensi penerbangan kargo Hong Kong dengan jaringan distribusi Guangzhou yang sangat luas. Transisi barang dari bandara ke pasar dilakukan dalam waktu sangat singkat tanpa henti yang bermakna bagi kelangsungan kesegaran produk.

Proses administrasi bea cukai berjalan sangat efisien berkat koordinasi data real-time antar lembaga otoritas negara bagian. Kepala seksi di Kantor Bea Cukai Bandara Baiyun Guangzhou, Liang Zhibo, menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan pemrosesan langsung sebelum pesawat menyentuh landasan. Bea Cukai Hong Kong melakukan pengawasan ketat dan menerbitkan surat konfirmasi transit yang kemudian disinkronkan dengan otoritas Guangzhou.

Penerbangan langsung dari Jakarta ke Guangzhou saat ini masih memiliki keterbatasan jadwal dan kapasitas kargo yang signifikan. Zhou Qide, pimpinan perusahaan manajemen rantai pasok di Guangzhou, mengakui kesulitan mendapatkan ruang kargo akibat musim panen buah global yang sedang puncaknya. Transisi melalui jalur baru ini secara efektif menutup kekurangan kapasitas penerbangan langsung dan memperluas pilihan opsi logistik bagi eksportir buah tropis.

Dampak ekonomi dari pembukaan koridor baru ini dirasakan langsung oleh pelaku industri dan konsumen di seluruh China. Berdasarkan estimasi dari laporan Xinhua, jalur transit khusus ini diproyeksikan membuka tambahan kapasitas angkut sekitar 200 ton pada bulan pertama pengoperasiannya. Angka tersebut menunjukkan potensi peningkatan volume impor yang substansial untuk memenuhi permintaan pasar domestik yang terus berkembang.

Kemampuan Bandara Internasional Hong Kong dalam menampung frekuensi penerbangan kargo tinggi serta fasilitas rantai dingin yang lengkap menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Infrastruktur yang memadai memungkinkan penyimpanan suhu terkontrol bagi manggis selama proses transit singkat. Hal ini memastikan bahwa buah-buahan yang sampai di tangan konsumen akhir masih dalam kondisi prima dan layak jual.

Kehadiran manggis Indonesia di Guangzhou juga memperkuat posisi China selatan sebagai pusat distribusi buah impor utama di wilayah tersebut. Musim distribusi buah segar dari seluruh dunia di Guangzhou biasanya berlangsung dari November hingga Februari tahun berikutnya. Ekspansi jalur logistik baru ini mendukung kelancaran suplai selama puncak musim distribusi tahunan yang membutuhkan kapasitas kargo besar.