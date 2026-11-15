Ekspor Kulit dan Alas Kaki Indonesia Tembus Rp120 Triliun di 2026

Ekspor kulit dan alas kaki Indonesia capai USD7,22 miliar pada 2026. AS jadi pasar utama dengan USD2,92 miliar. Lihat detail pertumbuhan dan strategi pengembangan industri nasional.

Kementerian Perdagangan mencatatkan pencapaian luar biasa bagi sektor manufaktur nasional dengan total nilai ekspor industri kulit dan alas kaki Indonesia yang mencapai Rp120 triliun. Angka impresif ini dicatat sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2026, menandai pertumbuhan signifikan yang menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

Data resmi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, nilai ekspor yang mencakup industri kulit, barang dari kulit, serta alas kaki mencapai USD7,22 miliar. Angka tersebut merepresentasikan kenaikan sebesar 4,36 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Besarnya nilai ekspor ini membuktikan bahwa produk alas kaki buatan Indonesia memiliki daya tarik dan pasar yang solid di kancah internasional.

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Pasar Utama dan Target Ekspor

Amerika Serikat menjadi negara tujuan utama bagi pengiriman produk alas kaki nasional dengan perolehan nilai ekspor sebesar USD2,92 miliar. Kontribusi besar ini mewakili 40,40 persen dari total nilai ekspor sektor tersebut, menunjukkan ketergantungan pasar ekspor Indonesia yang signifikan terhadap perekonomian raksasa tersebut. Kemandirian daya beli dan permintaan konsumen di Amerika Serikat menjadi faktor penentu utama keberhasilan ini.

Di luar benua Amerika, diversifikasi pasar juga menunjukkan hasil positif. Ekspor produk kulit dan alas kaki Indonesia ke Belanda mencapai nilai USD751,40 juta dengan kenaikan 16,40 persen. Sementara itu, ekspor ke China tercatat sebesar USD390,10 juta, Jepang sebesar USD371,30 juta, dan Belgia sebesar USD332,10 juta. Struktur pasar yang beragam ini memberikan ketahanan bagi industri nasional terhadap guncangan ekonomi di satu wilayah tertentu.

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Strategi Kualitas dan Inovasi Produk

Budi, pejabat Kementerian Perdagangan, menekankan bahwa capaian luar biasa ini harus dipertahankan melalui peningkatan kualitas dan inovasi produk yang berkelanjutan. "Capaian ini menunjukkan produk kulit dan alas kaki Indonesia memiliki daya tahan yang kokoh dan berpeluang besar untuk bersaing di pasar internasional. Terlihat juga bahwa permintaan terhadap produk Indonesia masih terjaga di tengah dinamika perdagangan internasional," ujar Budi dalam keterangannya pada Minggu, 15 November 2026.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa capaian ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan pengembangan produk bernilai tambah. Fokus tidak hanya pada volume penjualan, tetapi juga pada peningkatan margin keuntungan melalui diferensiasi produk. Strategi ini krusial agar industri nasional dapat mempertahankan posisi kompetitifnya di tengah persaingan global yang semakin ketat dan dinamis.

Pertumbuhan Segmen Produk Spesifik

Di samping sepatu olahraga, ekspor alas kaki khusus seperti sepatu dan bot keselamatan, alas kaki medis dan ortopedi, serta sepatu bot taktis juga mencatatkan pertumbuhan positif. Nilai ekspor kelompok produk tersebut mencapai USD2,05 miliar atau tumbuh 6,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Alas kaki khusus juga mencatatkan tambahan nilai ekspor terbesar, yakni USD129,10 juta.

Sementara itu, produk kreatif berbahan kulit membukukan nilai ekspor sebesar USD1,06 miliar dengan pertumbuhan 13,3 persen. Pertumbuhan tersebut menghasilkan tambahan pendapatan ekspor sebesar USD125,05 juta dibandingkan periode Januari hingga September tahun lalu. "Pertumbuhan berbagai komoditas tersebut menunjukkan peluang pengembangan industri kulit dan alas kaki Indonesia masih terbuka luas," papar Budi.

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Dukungan Kebijakan Perdagangan Internasional

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, menyatakan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian perdagangan untuk memperluas akses pasar produk kulit dan alas kaki Indonesia. Upaya ini mencakup negosiasi hambatan teknis dan promosi gencar di negara-negara tujuan utama.

Untuk memastikan industri nasional mampu menghasilkan produk bernilai tambah serta semakin kompetitif di pasar internasional, strategi diversifikasi dan peningkatan kualitas harus terus didorong. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi sektor swasta diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekspor ini agar tetap bertahan dan meningkat di masa depan.