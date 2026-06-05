Ekspor Indonesia Tumbuh 5,48% Januari-April 2026, Inflasi Mei Naik Jadi 3,08%

Data BPS menunjukkan ekspor Indonesia Januari-April 2026 mencapai USD 92,15 miliar, dengan pertumbuhan signifikan pada sektor pengolahan dan hilirisasi nikel. Namun inflasi Mei 2026 kembali menembus 3 persen, menimbulkan kekhawatiran atas stabilitas ekonomi. Artikel ini mengkaji kinerja ekspor, tekanan inflasi, dan strategi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, performa ekspor Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Data Badan Pusat Statistik ( BPS ) menyebutkan bahwa nilai ekspor Indonesia selama periode Januari hingga April 2026 mencapai USD 92,15 miliar, tumbuh 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada bulan April 2026 saja, pertumbuhan ekspor melonjak hingga 21,98 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut didukung oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh 29,07 persen serta produk-produk hilirisasi, termasuk ekspor nikel olahan ke Tiongkok yang meningkat 73,6 persen dan crude palm oil (CPO) yang naik 20,4 persen. Meski performa ekspor cukup kuat, tekanan inflasi menjadi perhatian utama. Inflasi pada Mei 2026 tercatat meningkat menjadi 3,08 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan April yang berada di level 2,42 persen.

Angka tersebut kembali menembus batas tiga persen, menandakan adanya tekanan yang perlu dipantau secara ketat. Beberapa faktor yang memicu inflasi antara lain gangguan pasokan akibat konflik Iran dan Amerika Serikat, fluktuasi harga pangan, serta depresiasi rupiah. Yin appointment untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar menjadi papel Baxter bank sentral dan pemerintah. Ekspor yang catat pertumbuhan tinggi di beberapa periode, khususnya nikel olahan yang79, tetapi pasar global juga dihadapkan pada risiko-r四是可读的新闻内容叙述的连贯性。确保内容至少2500字符,至少3段,并生成JSON格式





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