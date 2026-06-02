Ekspor Indonesia Januari‑April 2026 Mencapai Rekor 92,15 Miliar Dolar, Dipimpin Industri Pengolahan

BPS mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai 92,15 miliar dolar AS pada Januari‑April 2026, naik 5,48 persen YoY. Peningkatan utama berasal dari sektor industri pengolahan non‑migas, terutama nikel, minyak kelapa sawit, kimia, serta semikonduktor. April 2026 menunjukkan lonjakan ekspor non‑migas 23,36 persen, didorong lemak, nikel, dan mesin. Besi, CPO, dan batu bara menyumbang 28,30 persen total ekspor non‑migas.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia dalam periode Januari hingga April 2026 mencapai 92,15 miliar dolar AS, naik 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini didorong terutama oleh sektor industri pengolahan non‑migas yang mencatat pertumbuhan sebesar 6,28 persen. Produk‑produk unggulan seperti nikel olahan, minyak kelapa sawit, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, kimia dasar anorganik, serta semikonduktor dan komponen elektronik menunjukkan peningkatan signifikan, memberikan kontribusi sebesar 7,71 persen terhadap total kenaikan ekspor.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 2 Juni 2026, menekankan bahwa diversifikasi produk dan kuatnya rantai pasokan manufaktur menjadi kunci utama peningkatan kinerja ekspor non‑migas. Untuk bulan April 2026 saja, nilai ekspor tercatat sebesar 25,30 miliar dolar AS, meningkat 21,98 persen secara tahunan dibandingkan April 2025.

Sektor migas mengalami penurunan tipis sebesar 1,20 persen menjadi 1,15 miliar dolar AS, sementara sektor non‑migas melambung 23,36 persen menjadi 24,15 miliar dolar AS. Kenaikan ini dipicu oleh tiga komoditas utama: lemak dan minyak hewani atau nabati (HS15) yang melonjak 66,59 persen, nikel serta barang turunannya (HS75) yang naik 75,52 persen, dan mesin serta peralatan mekanis beserta bagiannya (HS84) yang meningkat 57,90 persen.

Ketiga komoditas tersebut menyumbang masing‑masing 5,91 persen, 2,17 persen, dan 1,47 persen terhadap total pertumbuhan ekspor pada bulan April. Selain itu, Pudji menyoroti kinerja tiga komoditas unggulan Indonesia selama Januari‑April 2026, yaitu besi dan baja, Crude Palm Oil (CPO) beserta turunannya, serta batu bara. Ketiganya bersama‑sama memberikan kontribusi sekitar 28,30 persen terhadap total ekspor non‑migas. Nilai ekspor besi dan baja menunjukkan peningkatan kumulatif sebesar 2,54 persen, sementara ekspor CPO dan turunannya tumbuh 16,59 persen.

Sebaliknya, ekspor batu bara mengalami penurunan kumulatif sebesar 7,27 persen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa sektor tradisional seperti batu bara menghadapi tekanan, diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah dalam industri pengolahan terus memperkuat posisi Indonesia di pasar global





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekspor Indonesia Industri Pengolahan Nikel Minyak Kelapa Sawit BPS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karhutla di Sumsel capai 182,54 hektare pada Januari-April 2026Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan selama periode Januari hingga April 2026 mencapai 182,54 hektare, atau lebih tinggi dibandingkan ...

Read more »

Karhutla Sumsel Januari-April 2026 Capai 182,54 Hektare, Lampaui Dua Tahun SebelumnyaLuas Karhutla Sumsel pada periode Januari-April 2026 tercatat mencapai 182,54 hektare, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 dan 2025, memicu kekhawatiran menjelang musim kemarau.

Read more »

Indonesia Turunkan 21 Wakil di Indonesia Open 2026Indonesia Open 2026 berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 2-7 Juni 2026.

Read more »

BPS: Neraca dagang RI Januari-April 2026 surplus 5,64 miliar dolar ASBadan Pusat Statistik (BPS) mencatat Neraca Perdagangan Indonesia secara kumulatif sejak Januari hingga April 2026 mengalami surplus 5,64 miliar dolar AS, ...

Read more »