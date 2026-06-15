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Ekspansi Kuliner Indonesia ke Singapura Membuka Peluang bagi Industri Kreatif

Ekonomi Dan Bisnis News

Ekspansi Kuliner Indonesia ke Singapura Membuka Peluang bagi Industri Kreatif
Ekonomi KreatifKuliner IndonesiaRestoran Sederhana
📆15/06/2026 15:15:00
📰antaranews
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Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan ekspansi kuliner Indonesia ke pasar internasional dapat membuka peluang bagi industri kreatif memasuki rantai pasok sekaligus pasar ekspor dunia. Ekspansi Restoran Sederhana menurut dia menunjukkan bahwa pegiat ekonomi kreatif Indonesia mampu memperluas pasar global dan menjadi contoh bagaimana kekayaan intelektual lokal dapat tumbuh menjadi juara di tingkat internasional.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan ekspansi kuliner Indonesia ke pasar internasional dapat membuka peluang bagi industri kreatif memasuki rantai pasok sekaligus pasar ekspor dunia.

Ekspansi Restoran Sederhana menurut dia menunjukkan bahwa pegiat ekonomi kreatif Indonesia mampu memperluas pasar global dan menjadi contoh bagaimana kekayaan intelektual lokal dapat tumbuh menjadi juara di tingkat internasional. Ekonomi kreatif saat ini berkontribusi sekitar Rp1.600 triliun terhadap PDB nasional. Pada 2025, nilai ekspor ekonomi kreatif mencapai 31,94 miliar dolar AS dengan realisasi investasi sebesar Rp183,01 triliun. Dalam konteks tersebut, subsektor kuliner menjadi salah satu motor pertumbuhan sekaligus instrumen strategis untuk memperkenalkan identitas Indonesia kepada dunia.

President Director PT Global Minang Ventura (GMV) Nova Dana Eka Putri menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Ekraf dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional dan membuka jalan bagi jenama kuliner Indonesia untuk berkembang di pasar internasional. , serta daya saing ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global. Kolaborasi Kementerian Ekraf dan GMV telah terjalin sejak 2025 melalui dukungan perluasan jaringan Restoran Sederhana ke pasar internasional.

Dukungan tersebut antara lain fasilitasi partisipasi GMV dalam Program Business Matching Culinary di Sydney serta dukungan pengembangan operasional dan sumber daya manusia untuk ekspansi usaha di luar negeri

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Ekonomi Kreatif Kuliner Indonesia Restoran Sederhana Ekspansi Internasional Industri Kreatif

 

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