Eksepsi Diajukan dalam Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang Bank

Kuasa hukum prajurit TNI terdakwa kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank mengajukan eksepsi. Persidangan mengungkap ketidaksesuaian antara rencana awal yang persuasif dengan fakta di lapangan yang menunjukkan adanya kekerasan. Saksi kunci menyebut skenario awal tidak mengarah pada tindakan kekerasan.

Kuasa hukum dari tiga prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank berinisial MIP mengajukan eksepsi kepada majelis hakim.

Permohonan ini diajukan sebagai respons terhadap perkembangan persidangan yang mengungkap adanya ketidaksesuaian antara rencana awal dengan fakta yang terjadi di lapangan. Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menyoroti perubahan signifikan dalam skenario yang disusun, dari pendekatan persuasif menjadi tindakan kekerasan yang berujung pada kematian korban. Pertanyaan kunci yang mengemuka adalah bagaimana dan mengapa rencana awal yang seharusnya tidak melibatkan kekerasan justru berubah menjadi tindakan kriminal yang fatal.

Dalam kesaksiannya, Antonius Aditia Majarjuna, yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menjelaskan bahwa skenario awal yang dirancang oleh Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbingan belajar, tidak mengarah pada kekerasan. Rencana tersebut awalnya bertujuan untuk mengajak korban bekerja sama dalam pemindahan dana dari rekening-rekening yang tidak aktif atau dormant. Antonius menekankan bahwa pendekatan yang direncanakan adalah persuasif, dengan memanfaatkan kehadiran sosok aparat untuk memberikan tekanan psikologis kepada korban, bukan melalui tindakan fisik.

Dwi Hartono bahkan secara spesifik meminta agar korban tetap dalam kondisi sehat, karena proses pemindahan dana direncanakan dilakukan di lingkungan kantor cabang yang ramai, dengan kehadiran karyawan, satpam, dan nasabah. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meminimalkan risiko dan menghindari kecurigaan. Namun, majelis hakim mempertanyakan kontradiksi antara rencana awal yang damai dengan fakta di lapangan yang menunjukkan adanya unsur kekerasan yang berujung pada kematian korban.

Antonius sendiri mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana perubahan skenario tersebut terjadi dan membantah keterlibatannya dalam keputusan yang mengarah pada penggunaan kekerasan. Ia menyatakan bahwa ia hanya mengikuti instruksi yang diberikan dan tidak memiliki pengetahuan tentang rencana kekerasan apapun. Persidangan juga mengungkap adanya perbedaan keterangan mengenai pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam rencana tersebut. Antonius menyatakan bahwa Dwi Hartono lebih memilih melibatkan aparat daripada preman, karena aparat dianggap lebih meyakinkan dan memiliki otoritas yang lebih tinggi.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain yang tidak tercantum dalam rencana awal, yang diduga memiliki peran dalam mengubah skenario dan mengarah pada tindakan kekerasan. Hal ini menjadi fokus utama pendalaman majelis hakim untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas perubahan skenario tersebut dan motif di balik tindakan kekerasan yang terjadi. Dari tujuh saksi yang dijadwalkan untuk memberikan keterangan, hanya empat yang hadir, yaitu Antonius Aditia Majarjuna, Yohanes Joko Pamuntas, Muhamad Umri, dan David Setia Darmawan.

Tiga saksi lainnya, yaitu Rohman Agung Asmoro, Candy alias Ken, dan Dwi Hartono, tidak memenuhi panggilan pengadilan. Ketidakhadiran saksi-saksi kunci ini tentu saja menghambat proses pencarian kebenaran dan memperlambat jalannya persidangan. Majelis hakim berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti lain dan menggali informasi lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus ini. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan oknum TNI dan pengusaha, serta menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum





