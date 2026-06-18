Eksekusi Pengosongan Lahan Eks Hotel Sultan Berujung Ricuh di GBK

Proses eksekusi pengosongan lahan eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, berubah ricuh setelah massa simpatisan menolak dan melawan aparat. Polisi menyemprotkan air hingga massa tertiban. Pemerintah menegaskan lahan tersebut merupakan aset negara yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Proses eksekusi pengosongan lahan eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno , Jakarta, berubah menjadi kericuan pada Rabu, 18 Juni 2026. Aksi eksekusi berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas sengketa antara pemerintah dan PT Indobuildco, yang selama ini mengelola lahan.

Massa simpatisan yang menolak eksekusi bertahan di depan area hotel dan menentang aparat saat mencoba masuk. Mereka melakukan perlawanan dengan memukul menggunakan kayu dan melempari botol plastik. Karena situasi tidak kondusif, polisi akhirnya menyemprotkan air untuk menertibkan massa. Setelah perlawanan berhasil dipukul mundur, aparat berhasil menguasai kembali area Hotel Sultan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa lahan tersebut adalah aset negara yang dibebaskan pemerintah sekitar tahun 1959 untuk Asian Games ke-4. Ia menyebutkan bahwa selama 50 tahun pengelolaan oleh PT Indobuildco dianggap banyak kejanggalan dan sudah mendapatkan banyak hak istimewa. Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menarik kembali aset-aset negara tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hotel Sultan dianggap sebagai aset strategis yang nantinya akan digunakan secara optimal untuk kepentingan umum setelah dikembalikan ke negara





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