Eksekusi Lahan Eks Hotel Sultan di Senayan Dihadapi Penolakan Massa, Polri Kerahkan 3.111 Personel

Eksekusi lahan eks Hotel Sultan di Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026) menuai penolakan dari massa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan PT Indobuildco. Polresi Metro Jakarta Pusat mengerahkan 3.111 personel gabungan bersenjata kawat berduri untuk mengamankan area. PPKGBK juga menyiapkan 300 personel. Massa membawa spanduk Tolak Eksekusi Hotel Sultan Tanpa Ganti Rugi. Putusan pengadilan menegaskan negara sebagai pemilik sah lahan, hak guna bangunan dihapus, dan PT Indobuildco wajib mengosongkan kawasan. Proses eksekusi tetap dilaksanaan Despite resistencia.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 3.161 personel untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi lahan eks Hotel Sultan di kawasan Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 18 Juni 2026.

Personel tersebut mencakup aparat dari TNI, Polri, dan Pemda. Eksekusi tersebut dilakukan setelah gugatan yang diajukan oleh pengelola hotel, PT Indobuildco, ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padaNovember 2025. Sebelumnya, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah menyiapkan 300 personel gabungan khusus untuk eksekusi Blok 15 GBK yang merupakan bagian dari lahan eks Hotel Sultan.

Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK, Hendry Arisandi, menjelaskan bahwa personel gabungan berasal dari PPKGBK, Kementerian Sekretariat Negara, tim kuasa hukum, serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Eksekusi lahan tersebut ternyata menuai penolakan dari massa. Sejumlah demonstrator hadir di lokasi eksekusi dan melakukan orasi sambil membawa spanduk bertuliskan Tolak Eksekusi Hotel Sultan Tanpa Ganti Rugi.

Massa tersebut berhasil Resources OthersEKSEKUSI LAHAN EKS HOTEL SULTAN DI SENAYAN DIBENDUNG, FAREL DITINGGALKAN, KAWASAN RAMAI-ramai dengan narasi penolakan eksekusi lahan eks Hotel Sultan di Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Penegasan hukum dilakukan setelah pengadilan menolak gugatan PT Indobuildco. Polisi mengerahkan 3.111 personel dan mengadopsi pendekatan ketat dengan kawat berduri untuk mengamankan area eksekusi. Massa yang datang berorasi dengan spanduk penolakan dan tetap kontra terhadap eksekusi tanpa ganti rugi.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan PT Indobuildco terhadap Menteri Sekretaris Negara c.q. PPKGBK dalam perkara Nomor 208/Pdt. G/2025/PN. Jkt.

Pst. Putusan pada 28 November 2025 menegaskan bahwa negara, melalui Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/Gelora, adalah pemilik sah lahan tersebut. Hak guna bangunan Hotel Sultan telah dihapus secara hukum sejak 2023, dan PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan termasuk tanah dan bangunan. Meski demikian, eksekusi menghadapi resistencia dan tensi di lapangan.

Pihak PPKGBK tetap melanjutkan proses sesuai putusan pengadilan dengan dukungan personel gabungan untuk memastikan transisi kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno





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Eksekusi Lahan Hotel Sultan PT Indobuildco Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PPKGBK

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