Eks Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya Akan Mengungkap 20 Nama Terlibat Korupsi

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya resmi mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, 3 Juni 2026. Tersangka dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini mengklaim akan mengungkap nama-nama yang turut terlibat dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Agung.

Eks Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya akan menjadi justice collaborator dan bekerja sama dengan penegak hukum. Bakal ungkap 20 nama terlibat korupsi. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya resmi mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung , Jakarta, 3 Juni 2026.

Tempo/Imam Sukamto atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Tersangka dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini mengklaim akan mengungkap nama-nama yang turut terlibat dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Agung. Menjadi langkah kliennya untuk membantu mengungkap kasus yang merugikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

Kami bukan menghindar dari permasalahan hukum tapi kami ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini, kata Krisna di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 Juni 2026. Menurut Krisna, ada lebih dari 20 nama yang akan diungkap keterlibatannya dalam penyimpangan tata kelola MBG. Nama-nama itu mencakup kalangan legislatif dan eksekutif. Krisna menambahkan dengan adanya informasi yang diberikan Sony penyidik bisa lebih mudah mengembangkan perkara yang saat ini sedang ditangani.

Sony sempat membuat unggahan berisi ucapan terima kasih kepada Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. Dalam unggahan di Instagram @sonysonjayabd, Sony menulis, Terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Sony sebagai tersangka bersama mantan Kepala BGN. Kasus ini bermula dari penyelidikan Kejagung terhadap dugaan penyimpangan tata kelola program MBG yang berlangsung sepanjang 2025-2026.

Penyidik menduga terjadi praktik jual beli titik SPPG dalam pelaksanaan program tersebut. Dugaan penyimpangan itu menyebabkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan sejumlah pihak. Dalam kasus ini, penyidik menduga para tersangka menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan program MBG. Penyidik Kejagung masih mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Dalam kasus dugaan penyimpangan program MBG, penyidik menjerat Sony, Dadan, dan Lodewyk dengan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ata





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Eks Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya Korupsi Badan Gizi Nasional (BGN) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kejaksaan Agung

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