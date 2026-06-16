Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Jadi Justice Collaborator di Kasus Korupsi MBG

Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Ia diduga melakukan intervensi verifikasi mitra dan jual beli izin titik dapur melalui rekannya Asep Yusuf Somantri. Perkara ini melibatkan nama besar di Biro Gemuk Negeri.

Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya telah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator terkait kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Kasus ini melibatkan dugaan intervensi verifikasi mitra serta praktik jual beli izin titik dapur yang dilakukan Sony bersama rekannya, Asep Yusuf Somantri yang dikenal sebagai AYS.

Pengakuan Sony muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka, bersama eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap dugaan pelanggaran dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Peran Sony dalam skandal ini tidak langsung. Ia menggunakan Asep Yusuf Somantri sebagai orang kepercayaan untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, Sony memberikan akses kepada Asep untuk melakukan intervensi terhadap tim verifikator mitra, sehingga Asep dapat mengetahui titik-titik dapur yang masih kosong. Asep juga diminta Sony untuk mengatur pendaftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di portal MBG agar statusnya dibatalkan, meski SPPG tersebut sudah sebelumnya disetujui. Setelah pembatalan, Asep kemudian mendaftarkan diri sebagai SPPG baru di titik yang kosong tersebut. Diduga, Asep juga memberikan sejumlah uang kepada Sony sebagai imbalan atas titik SPPG yang diperolehnya.

Berdasarkan pengakuan yang given dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Sony telah menanamkan dua puluh nama terkait kasus ini kepada penyidik. Informasi tersebut kemudian bocor ke publik dan menjadi perbincangan di media sosial. Di antara nama-nama yang disebut, ada Kepala BGN saat ini serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Namun kuasa hukum Sony, Elza Syarief, mengklarifikasi bahwa nama-nama tersebut tidak berasal dari kliennya, melainkan dari penyidik Kejaksaan.

Pernyataan ini disampaikan Elza dalam responsiveness terhadap pertanyaan Suara.com lewat pesan WhatsApp pada Senin (15/6/2026). Konsep Justice Collaborator dalam hukum Indonesia mengacu pada tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama. Istilah resminya adalah saksi pelaku. Kasus ini tetap berkembang dengan dinamika politik dan birokrasi yang kompleks seiring penguatan penegakan hukum di bidang korupsi





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Justice Collaborator Korupsi MBG Sony Sonjaya Asep Yusuf Somantri Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

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