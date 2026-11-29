Festival Ayam Panggang Biromaru di Sigi Sulteng menghasilkan perputaran ekonomi Rp120,4 juta dari 1.200 pengunjung, memicu dukungan pemerintah untuk pengembangan UMKM.

Pemerintah Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah mencatat capaian ekonomi yang signifikan melalui pelaksanaan Festival Ayam Panggang Biromaru yang digelar di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru. Acara yang berlangsung pada Sabtu malam hingga Minggu pagi, 28 November 2026, ini berhasil menarik minat masyarakat dalam jumlah besar untuk merasakan cita rasa khas daerah tersebut.

Rekapitulasi Data Perekonomian Lokal

Anwar, yang menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sigi, mengumumkan bahwa total perputaran uang yang tercatat selama gelaran festival tersebut mencapai angka Rp120.400.000. Besaran ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki kuliner lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di wilayah pedalaman Sulawesi Tengah.

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Selain aspek finansial, kehadiran fisik pengunjung juga menjadi indikator keberhasilan acara ini. Anwar menyatakan bahwa tercatat sebanyak 1.200 orang hadir dan berpartisipasi dalam festival yang diadakan di lokasi Desa Lolu. Jumlah partisipan ini mencerminkan minat publik yang tinggi terhadap destinasi wisata kuliner baru di kawasan tersebut.

Dampak Positif Bagi Pelaku UMKM

Penyelenggaraan festival ini memiliki fungsi ganda sebagai ajang silaturahmi sosial sekaligus mesin penggerak ekonomi kerakyatan. Anwar menekankan bahwa acara ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga strategis dalam memperluas pasar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Sigi.

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Berbagai sektor usaha merasakan dampak langsung dari meningkatnya arus kunjungan. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berhasil mendapatkan basis pelanggan baru yang sebelumnya belum terjangkau. Peternak ayam lokal juga melihat peningkatan permintaan yang jelas, yang secara tidak langsung menguatkan rantai pasok bahan baku produksi.

Dampak ekonomi tersebut juga merembes ke sektor jasa dan pariwisata sekitar. Warga lokal, pedagang kaki lima, dan pengelola jasa transportasi turut merasakan manfaat dari aktivitas ekonomi yang meningkat selama periode penyelenggaraan festival berlangsung. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Komitmen Pengembangan Infrastruktur dan Branding

Pemerintah daerah Kabupaten Sigi berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan potensi kuliner ini agar berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Fokus utama pembangunan mencakup pendampingan teknis bagi UMKM, peningkatan standar higienitas produksi, serta penguatan kemasan produk agar lebih menarik secara visual bagi konsumen modern.

Strategi pemasaran digital juga menjadi prioritas dalam rencana pengembangan ke depan. Pemerintah akan memfasilitasi pengurusan perizinan dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, sehingga produk Ayam Panggang Biromaru dapat dipasarkan dengan lebih luas dan terpercaya. Upaya ini ditujukan agar Sigi semakin dikenal sebagai tujuan wisata kuliner utama.

Penekanan juga diberikan pada perbaikan infrastruktur pendukung di sekitar area wisata. Penguatan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dan memperkuat citra Daerah Aliran Sungai dan kawasan wisata budaya di Kabupaten Sigi sebagai destinasi yang siap menerima jumlah wisatawan yang lebih besar di masa mendatang.

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Penjagaan Mutu dan Inovasi Rasa

Anwar mengingatkan para pelaku usaha untuk menjaga integritas rasa warisan kuliner yang telah ada sejak tahun 1970-an. Kepatuhan terhadap resep asli menjadi kunci utama dalam mempertahankan identitas produk di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Keaslian rasa harus menjadi fondasi utama sebelum dilakukan pengembangan lainnya.

Selain mempertahankan keaslian, inovasi tidak boleh ditinggalkan. Pelaku usaha didorong untuk menyesuaikan selera produk dengan preferensi generasi muda saat ini tanpa mengorbankan cita rasa tradisional. Strategi adaptasi ini diperlukan agar tradisi kuliner tetap relevan dan diminati oleh konsumen dari berbagai lapisan usia.

Kebijakan "jaga mutu, jaga keaslian, jangan takut berinovasi" menjadi pedoman utama bagi para pelaku bisnis kuliner di Sigi. Anwar menekankan bahwa tradisi yang kuat adalah tradisi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Pendekatan ini diharapkan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkembang pesat.

Di Kabupaten Sigi, kegiatan festival serupa juga dilaksanakan di berbagai kecamatan untuk mempromosikan kekayaan budaya daerah. Acara-acara seperti Festival Danau Lindu, Festival Budaya to Kulawi, Festival to Marawola, dan Festival Uta Dada saling melengkapi dalam membangun daya tarik wisata terpadu di wilayah Sulawesi Tengah.