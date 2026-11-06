Ekonomi Q4 Tahan 5,4 Persen, Stimulus 31 Triliun dan APBN Jaga Energi

Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Q4 tetap 5,4% dengan APBN menyerap lonjakan energi dan stimulus 31 triliun dukung konsumsi rumah tangga hingga akhir tahun.

Pemerintah Indonesia menyatakan optimisme kuat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun ini mampu mempertahankan tren positif sepanjang tahun sebesar 5,4 persen. Angka tersebut setara dengan capaian yang telah dicapai pada kuartal III, menunjukkan stabilitas fundamental perekonomian nasional di tengah dinamika global yang kompleks. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa fondasi ini dibangun melalui pengelolaan fiskal yang disiplin dan tepat sasaran.

Kontrol Harga Energi dan Dukungan APBN

Menteri Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa gejolak harga energi global saat ini masih relatif terkendali berkat strategi pemerintah. Harga pembelian energi Indonesia saat ini berada di bawah ambang batas 100 dolar AS per barel, yaitu sekitar 93 dolar AS. Angka ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas biaya produksi dan konsumsi rumah tangga nationwide.

Also read Ekonomi Indonesia Tercatat Tumbuh 5,47 Persen, Kalah Jauh dari Vietnam

Di tengah era suku bunga tinggi dan volatilitas harga minyak dunia, APBN diproyeksikan mampu menyerap dampak fluktuasi tersebut hingga akhir tahun. Airlangga menekankan bahwa mekanisme fiskal ini menjadi tampon penting agar inflasi dan biaya energi tidak mengganggu roda perekonomian secara signifikan.

Dorongan Konsumsi Melalui Stimulus 31 Triliun

Untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta konsumsi domestik, pemerintah terus mendorong penyaluran stimulus dengan total nilai mencapai sekitar Rp31 triliun. Program ini dirancang khusus untuk menjaga agar konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama Produk Domestik Bruto, tetap tumbuh stabil. Insentif ini disalurkan melalui berbagai mekanisme bantuan sosial dan program perlindungan sosial yang telah ada.

Advertisement

Di samping stimulus daya beli, percepatan belanja pemerintah menjadi motor penggerak lainnya yang tidak boleh berhenti. Khususnya melalui program Makan Bergizi Gratis dan Kartu Prakerja, belanja negara dipastikan terus berlanjut hingga akhir tahun. Langkah ini diambil untuk memastikan permintaan agregat di pasar domestik tetap kuat dan mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Target Investasi dan Proyeksi Akhir Tahun

Ketetapan alokasi belanja pemerintah tersebut diproyeksikan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Jika dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun sebelumnya, intervensi fiskal ini diharapkan mampu menahan laju penurunan pertumbuhan akibat faktor eksternal.

Dari sisi investasi, pemerintah juga menetapkan target realistis untuk realisasi modal yang masuk ke Indonesia hingga penutupan tahun. Airlangga Hartarto menekankan bahwa keberlanjutan investasi ini krusial untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Semua indikator ini mengonfirmasi bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen sepanjang tahun merupakan capaian yang realistis dan terjaga.