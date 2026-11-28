Ekonomi Jawa Tengah tumbuh lebih cepat dari nasional berkat investasi dan manufaktur. Realisasi investasi mencapai Rp72,54 triliun dengan serapan tenaga kerja besar di berbagai sektor unggulan.

Ekonomi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja pertumbuhan yang mengesankan di kuartal III-2026, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen. Capaian positif ini menjadi bukti nyata ketahanan struktur ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika macroekonomi global. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari peran strategis berbagai sektor unggulan yang terus didorong oleh pemerintah daerah.

Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Jawa Tengah mencatatkan angka sebesar Rp542,49 triliun pada kuartal III-2026. Besaran ini setara dengan 14,57 persen dari total kontribusi ekonomi Pulau Jawa. Posisi ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu penyangga utama perekonomian di Jawa, alongside Jawa Barat dan Jawa Timur.

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Sektor industri pengolahan masih menjadi tulang punggung utama ekonomi daerah. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 34,05 persen. Di posisi kedua, konsumsi rumah tangga menyumbang porsi sebesar 58,76 persen terhadap struktur ekonomi. Angka ini menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga di tengah situasi ekonomi yang sedang berlangsung.

Realisasi Investasi Menembus Rp72,54 Triliun

Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal hingga kuartal III-2026 telah mencapai angka Rp72,54 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,7 persen dibandingkan periode sebelumnya. Rincian angka ini menunjukkan dominasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp40,27 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp32,27 triliun.

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Realisasi investasi tersebut berasal dari 82.420 proyek yang sedang berjalan atau telah selesai. Proyek-proyek tersebut telah berhasil menyerap total 340.334 tenaga kerja. Angka penyerapan tenaga kerja ini menjadi indikator kuat bahwa investasi yang masuk benar-benar berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Jawa Tengah saat ini mengelola 12 kawasan industri dengan total luas area mencapai 7.574 hektare. Kawasan-kawasan industri ini memiliki kapasitas untuk menyerap sekitar 418.000 tenaga kerja pada tahun 2025. Pemerintah provinsi berencana mendorong pengembangan 12 kawasan industri baru di masa mendatang. Langkah ini bertujuan untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menarik lebih banyak investasi masuk.

Strategi Stabilitas Harga dan Sektor Unggulan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Untuk mewujudkannya, pemerintah memperkuat rantai pasok dengan membangun kerjasama yang erat antara produsen, industri, dan off-taker. Langkah ini didukung oleh pelaksanaan gerakan pangan murah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

Pengembangan investasi difokuskan pada sektor-sektor unggulan tertentu. Sektor tersebut meliputi industri karet dan plastik, barang dan kulit, alas kaki, tekstil, makanan dan minuman, serta industri kayu. Lima daerah dengan realisasi investasi terbesar adalah Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Batang, Temanggung, dan Kabupaten Demak.

Selain manufaktur, pemerintah juga memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi. Pengembangan pariwisata menjadi prioritas utama dengan target membangun 1.000 desa atau kampung wisata baru. Destinasi berkelas global seperti Borobudur, Kopeng, dan Rawa Pening terus dikembangkan.

Peluang Industri Pariwisata dan Ekonomi Syariah

Sektor hotel dan restoran mencatatkan pertumbuhan paling pesat yaitu 14,06 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI di Semarang pada September 2026. Acara tersebut menarik sekitar 190.303 pengunjung dari berbagai daerah. Meningkatnya aktivitas masyarakat juga mendorong sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 8,29 persen.

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Pemerintah menyiapkan pelatihan khusus bagi 1.000 konten kreator desa wisata. Pelatihan ini bertujuan untuk memperluas promosi destinasi wisata melalui platform digital. Pengembangan pariwisata juga diarahkan ke kawasan Pantai Selatan Jawa, termasuk Banyumas dan Kebumen. Pengembangan ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian budaya lokal yang ada.

Jawa Tengah juga memperkuat ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal. Fokus pengembangan meliputi UMKM, keuangan syariah, dan pemberdayaan koperasi pondok pesantren. Program Santri Pengusaha dan pelatihan vokasi didorong untuk menciptakan wirausaha baru. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan sertifikasi Juru Sembelih Halal yang mengalami peningkatan jumlah peserta yang signifikan.

Kolaborasi untuk Kemajuan Ekonomi Daerah

Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan bahwa pengembangan potensi daerah membutuhkan kolaborasi multidimensi. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, investor, akademisi, perbankan, UMKM, dan generasi muda. Melalui ajang Jateng Fest 2026, pemerintah berharap promosi produk lokal dapat berkembang menjadi peluang investasi yang nyata.

Acara ini juga bertujuan untuk membuka perluasan pasar baru dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Pemerintah berkomitmen memperkuat kemitraan antara industri besar dengan UMKM. Kemudahan perizinan, digitalisasi pelayanan, dan kepastian berusaha menjadi fokus utama dalam meningkatkan iklim investasi.

Penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi agenda prioritas. Hal ini sejalan dengan potensi besar Jawa Tengah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Regulasi wisata ramah muslim serta pengembangan halal value chain terus diperkuat. Upaya ini mencakup peningkatan sertifikasi Juru Sembelih Halal yang alhamdulillah kali ini untuk Juru Sembelih Halal ini luar biasa meningkatnya.