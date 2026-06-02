Ekonomi Digital Dicanangkan sebagai Pilar Pertumbuhan Menuju Indonesia Emas 2045

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mencanangkan transformasi digital sebagai salah satu pilar menuju Indonesia maju tahun 2045. Ekonomi digital digadang sebagai pemicu pertumbuhan baru di Indonesia seiring besarnya potensi pasar industri digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pengarusutamaan transformasi digital serta pelaksanaan proyek strategis pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi telah diinisiasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan 2025-2029. Sasaran pertama transformasi digital dalam RPJMN 2020-2024 memiliki enam sektor prioritas, yaitu pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pengadaan dan logistik, perdagangan, serta industri. Pada 2021, kebijakan ini disempurnakan menjadi Major Project Transformasi Digital yang diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan ekosistem pemampu.

Indonesia diharapkan mulai beralih dari ekonomi yang berdasar pada keunggulan komoditas sumber daya alam ke arah perekonomian dengan produk unggulan yang kompetitif. Peralihan basis ekonomi ini diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 6 persen per tahun hingga tahun 2045.

Pembangunan ekonomi digital juga dilanjutkan dalam RPJMN 2025-2029 dengan memasukkan penguatan pendukung ekonomi digital dalam kerangka prioritas nasional kedua, yakni pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian, melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi biru, dan ekonomi hijau. Ekonomi digital digadang sebagai pemicu pertumbuhan baru di Indonesia seiring besarnya potensi pasar industri digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital Indonesia menetapkan target kontribusi industri digital bisa mencapai 17,4-20,2 persen produk domestik bruto (PDB) tahun 2045 mendatang. Faktanya, kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap PDB memang terus meningkat, dari 3,7 persen pada tahun 2019 menjadi 5,8 persen pada 2023 dan diperkirakan akan mencapai 7,1 persen pada 2025, melampaui proyeksi kawasan ASEAN sebesar 6,6 persen. Pada 2026, kontribusi ekonomi digital diperkirakan mencapai 7,2-8,0 persen PDB seiring ekspansi lokapasar daring, perbankan digital, dan layanan berbasis platform.

Lanskap ekonomi digital Indonesia juga dinilai cukup meyakinkan. Laporan E-conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain and Company memproyeksikan ekonomi digital Indonesia tumbuh dengan perkiraan sumbangan PDB mencapai 133 miliar dolar AS pada 2025. Potensi pasar yang sangat besar juga terlihat dari capaian(GMV) atau total transaksi barang dan jasa di internet yang mencapai 99 miliar dolar AS pada tahun 2025, meningkat 14 persen dari tahun 2024 yang sebesar 87 miliar dolar AS.

Potensi pasar ekonomi digital di Indonesia diperkirakan terus tumbuh dalam rentang 180 miliar sampai 340 miliar dolar AS pada tahun 2030. Dari capaian tersebut, industri e-dagang ataumencatatkan kontribusi terbesar dengan nilai GMV sebesar 71 miliar dolar AS atau lebih dari 70 persen dari total GMV industri digital di Indonesia. Di sisi lain, daya dukung industri digital juga diperkuat dengan daya saing digital Indonesia yang makin membaik.

Berdasarkan indeks penilaian yang terangkum dalam East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI), skor indeks daya saing digital Indonesia tercatat sebesar 38,8 poin. Angka tersebut mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Setiap sub-indeks terdiri atas tiga pilar dan dalam setiap pilar mencakup sekitar 50 indikator. Data tersebut dikumpulkan pada tingkat 38 provinsi di Indonesia untuk mengukur capaian indeks daya saing digital secara nasional.

Skor indeks yang diperoleh Indonesia relatif tinggi. Sub-indeks ini terdiri dari pilar sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengeluaran untuk teknologi informasi dan komunikasi. Skor median pada sub-indeks ini tercatat sebesar 40,4 pada tahun 2025, meningkat 1,5 poin dari tahun 2024. Sub-indeks ini menunjukkan capaian skor yang lebih rendah daripada sub-indeks lainnya.

Sub-indeks ini terdiri dari pilar perekonomian, kewirausahaan digital, dan ketenagakerjaan. Tahun 2025 terekam skor median sub-indeks ini sebesar 35,8. Kendati masih berada di posisi terendah di antara sub-indeks lainnya, sub-indeks ini menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Skor yang didapatkan pada sub-indeks penunjang, terdiri dari pilar regulasi, infrastruktur, serta regulasi dan kapabilitas pemerintah daerah, memiliki skor indeks paling tinggi.

Pada tahun 2025, skor median sub-indeks ini tercatat sebesar 42,9, meningkat 1,1 poin dari tahun 2024. Dengan demikian, daya dukung industri digital Indonesia terus meningkat, terutama dalam hal regulasi dan infrastruktur. Pemerintah perlu terus meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital, serta memperkuat regulasi yang mendukung industri digital. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai target kontribusi industri digital sebesar 17,4-20,2 persen PDB pada tahun 2045.

Ekonomi digital dapat menjadi pilar pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045, jika pemerintah terus mendukung dan meningkatkan daya dukung industri digital. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan kompetitif di era digital





