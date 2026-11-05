Ekonomi Aceh Tumbuh 4,6-5,1 Persen pada 2026 Pasca Bencana 2025

Bank Indonesia Provinsi Aceh memperkirakan ekonomi lokal tumbuh 4,6-5,1 persen pada 2026, kembali normal pasca bencana banjir dan longsor akhir 2025 di Aceh.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah akan mencapai kisaran 4,6 hingga 5,1 persen pada tahun 2026. Angka ini menandai pemulihan ekonomi Aceh yang kembali ke level normal sebelum terdampak bencana alam serius di akhir tahun 2025. Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan proyeksi tersebut dalam sesi focus group discussion bersama media di Kota Sabang pada Kamis, 5 November 2026.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Aceh 2026

Agus Chusaini menjelaskan bahwa estimasi pertumbuhan sekitar 5 persen tersebut mencerminkan normalisasi aktivitas ekonomi pasca bencana banjir dan longsor. Sebelumnya, ekonomi Aceh mencatatkan kontraksi sebesar 1,61 persen secara tahunan pada triwulan IV tahun 2025 akibat dampak bencana yang melanda wilayah tersebut. Pemulihan ini dipandang sebagai indikator kuat bahwa shock eksternal dari bencana telah dapat ditangani oleh mekanisme ekonomi domestik di Aceh.

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Optimisme terhadap angka pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa faktor fundamental yang kembali menguat. Percepatan proses rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah-daerah terdampak menjadi pendorong utama pemulihan aktivitas ekonomi. Selain itu, investasi swasta juga diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut selama tahun 2026 mendatang.

Dampak Bencana dan Sektor Penggerak

Bencana banjir dan longsor akhir 2025 berdampak langsung pada penutupan sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta hilangnya pekerjaan bagi petani lokal. Dampak sosial ekonomi ini tentu memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Aceh secara keseluruhan. Namun, program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai mampu menahan laju peningkatan angka pengangguran yang lebih dalam di tengah masa transisi pemulihan.

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Dari perspektif lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2026 akan bersumber dari sektor konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh pembentukan modal tetap bruto, konsumsi pemerintah, serta konsumsi rumah tangga masyarakat. Integrasi ketiga pilar pengeluaran ini menjadi kunci stabilitas makroekonomi Aceh ke depan.

Posisi Investasi dan Program Pemerintah

Walaupun tidak mengalami lonjakan signifikan, volume investasi di Aceh dinilai masih berada pada kategori tinggi. Kestabilan arus masuk modal swasta ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan program-program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan turut mendorong dinamika ekonomi melalui peningkatan daya beli dan penguatan ekosistem koperasi di tingkat desa.

Upaya rehabilitasi lahan pertanian pasca bencana juga mulai menunjukkan hasil positif. Sebagian petani telah mulai kembali bekerja dan memperoleh pendapatan, meskipun banyak yang masih bekerja secara serabutan atau tidak tetap. Pemulihan ini penting untuk menjaga ketahanan pangan lokal dan memastikan bahwa sektor pertanian tidak menjadi titik lemah dalam rantai pasok ekonomi Aceh.

Prospek Inflasi dan Pemulihan Infrastruktur

Bank Indonesia memperkirakan inflasi di Aceh tetap terkendali hingga akhir 2026 dengan berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Rentang target inflasi tersebut adalah antara 1,5 persen hingga 3,5 persen. Proyeksi ini didukung oleh upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran.

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Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen Aceh pada Oktober 2026 tercatat sebesar 5,05 persen secara tahunan. Angka ini menurun dibandingkan inflasi pada Desember 2025 yang tercatat sebesar 6,71 persen secara tahunan. Komoditas seperti beras, nasi dengan lauk, bensin, tomat, dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi tahunan tersebut. Penurunan ini menandai adanya perlambatan tekanan harga pasca guncangan inflasi awal pemulihan.

Meski demikian, infrastruktur transportasi dan logistik masih dalam proses pemulihan menyeluruh. Sebagian jembatan masih bersifat sementara dengan kapasitas terbatas, dan beberapa ruas jalan belum kembali ke kondisi optimal sebelum bencana. Kondisi infrastruktur ini memengaruhi kelancaran distribusi pangan dan menjadi faktor pendukung inflasi, khususnya dari kelompok pangan bergejolak yang masih rentan terhadap guncangan logistik.