Ekonom Nilai Stimulus Diskon Transportasi Natal 2026 Kuatkan Pariwisata dan Ekonomi Bali

Josua Pardede menilai anggaran Rp883 miliar untuk diskon transportasi Natal 2026 dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2026 dan memperkuat daya beli di Bali.

Ekonom dari Permata Bank, Josua Pardede, menegaskan bahwa stimulus pemerintah berupa diskon transportasi untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 memiliki peran vital dalam menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat aktivitas sektor pariwisata di Bali. Penilaian ini disampaikan oleh Josua Pardede di Denpasar, Bali, pada hari Senin, 9 November 2026, seusai meninjau kesiapan fasilitas transportasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung.

Mekanisme Dampak Ekonomi Langsung

Menurut Josua Pardede, nilai tambah terbesar dari kebijakan diskon tarif perjalanan ini adalah kemampuannya untuk menjaga daya beli konsumen, memperkuat aktivitas pariwisata, dan menyebarkan manfaat pertumbuhan ekonomi ke berbagai daerah tujuan wisata. Mekanisme kerja stimulus ini bekerja melalui keterjangkauan harga tiket yang memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan perjalanan maupun menggunakan sisa penghematan biaya untuk belanja kebutuhan lainnya.

Also read Timnas Indonesia Gagal Dapat Lawan di FIFA Matchday November 2026, Sosok Patrick Kluivert Mencuat

Ekspert dari Permata Bank ini memproyeksikan bahwa stimulus transportasi dapat membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2026 di kisaran lima persen. Ia memperkirakan akan terdapat tambahan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kisaran 0,01 hingga 0,03 poin, dengan asumsi bahwa stimulus tersebut benar-benar menciptakan pola perjalanan dan pengeluaran baru di tengah masyarakat.

Josua Pardede juga menegaskan bahwa angka proyeksi tambahan PDB tersebut merupakan perkiraan hasil analisis awal dan bukan merupakan pengukuran dampak ekonomi yang telah terverifikasi secara formal. Namun, ia menekankan bahwa dampak ekonomi yang lebih signifikan justru berasal dari efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan terhadap sektor pariwisata, perdagangan, serta kegiatan usaha di daerah-daerah tujuan wisata.

Advertisement

Posisi Pihak Terkait dan Strategi Pemerintah

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp883 miliar untuk mendukung stimulus berupa diskon pada empat moda transportasi utama dalam periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, mencakup pesawat udara, kereta api, hingga penyeberangan kapal laut. Ketersediaan anggaran tersebut menjadi fondasi utama bagi terselenggaranya program diskon tarif yang diharapkan dapat merangsang mobilitas masyarakat secara massal menjelang akhir tahun.

Josua Pardede memberikan peringatan kepada pemerintah agar memastikan ketersediaan kursi transportasi, menjaga transparansi harga tiket, serta menjamin keterjangkauan transportasi lanjutan di daerah tujuan wisata. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengubah penghematan biaya transportasi menjadi tambahan aktivitas ekonomi yang nyata dan berkelanjutan di lapangan.

Ekonom dari Permata Bank ini juga mengharapkan agar stimulus diskon transportasi dikombinasikan dengan promosi wisata daerah, pengembangan kegiatan ekonomi lokal, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuannya adalah agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh operator transportasi besar atau destinasi wisata bergengsi, tetapi juga merambah ke pelaku usaha kecil di tingkat akar rumput.

Dampak Nyata dan Evaluasi Kebijakan

Dampak positif terhadap ekonomi dapat tertahan jika kapasitas transportasi terbatas atau jika harga penginapan dan layanan wisata lainnya justru mengalami lonjakan tajam yang menggerus keuntungan dari diskon tiket. Josua Pardede menyarankan agar besarnya perputaran uang selama liburan tidak langsung dianggap sebagai tambahan pertumbuhan ekonomi yang seluruhnya berasal dari stimulus, melainkan harus dianalisis secara hati-hati.

Advertisement

Evaluasi keberhasilan program ini seharusnya tidak hanya mengukur jumlah tiket yang terjual, tetapi juga membandingkan tambahan perjalanan dibandingkan kondisi tanpa stimulus, tingkat hunian hotel, lama tinggal wisatawan, serta peningkatan transaksi di usaha lokal. Ketika harga tiket lebih terjangkau, masyarakat diharapkan dapat menyalurkan dana yang dihemat untuk menggerakkan industri hotel, restoran, transportasi lokal, tempat wisata, pedagang oleh-oleh, dan UMKM di seluruh rantai pasok pariwisata.