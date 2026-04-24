Ekonom Nilai Kebijakan BI Tepat untuk Menahan Rupiah

Ekonom menilai kombinasi kebijakan Bank Indonesia (BI) sudah tepat untuk menahan agar rupiah tidak jatuh lebih dalam di tengah tekanan akibat konflik di Timur Tengah dan faktor global lainnya. Kebijakan tersebut meliputi pembelian valas dan pengecualian transaksi NDF.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menyatakan bahwa kombinasi kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) saat ini merupakan langkah yang tepat untuk menahan laju pelemahan rupiah di tengah tekanan yang terus berlanjut akibat konflik di Timur Tengah .

Menurutnya, tanpa intervensi yang dilakukan oleh BI, pelemahan rupiah berpotensi menjadi semakin signifikan. Pernyataan ini disampaikan Riefky saat dihubungi di Jakarta pada hari Jumat, menanggapi langkah-langkah yang diambil oleh BI terkait pembelian valas terhadap rupiah yang mulai berlaku pada bulan April 2026, serta pengecualian terhadap larangan transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) jual valas terhadap rupiah di pasar luar negeri.

Selain itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, juga berpendapat bahwa kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah berada pada jalur yang benar. Namun, ia menekankan bahwa implementasi kebijakan ini tidak lepas dari konsekuensi biaya yang cukup besar, terutama terhadap cadangan devisa negara yang mulai menunjukkan penurunan.

Rizal menjelaskan bahwa kebijakan ini memberikan sinyal yang jelas bahwa permintaan valas harus didasarkan pada kebutuhan riil, namun tetap perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu aktivitas impor dan pembayaran eksternal yang dilakukan oleh korporasi. Ia juga mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan ini akan terbatas jika tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, karena berpotensi disalahgunakan sebagai sarana spekulasi, bukan sebagai instrumen lindung nilai yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, terkait upaya BI dalam memperkuat struktur bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Rizal menilai langkah ini cukup efektif sebagai instrumen perantara untuk menarik minat investor, meskipun tidak dapat menjadi solusi jangka panjang tanpa adanya dukungan kredibilitas fiskal dan kebijakan yang konsisten. Dalam situasi di mana inflasi berhasil dikendalikan, Rizal menyarankan agar kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebaiknya menjadi opsi terakhir, mengingat risiko yang dapat timbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, Rizal berpendapat bahwa fundamental ekonomi domestik Indonesia relatif kuat, namun rupiah tetap rentan terhadap fluktuasi karena tekanan utama berasal dari faktor-faktor global dan kenaikan harga komoditas. Ia menambahkan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pada perdagangan hari Jumat (24/4), nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, mengalami penguatan sebesar 57 poin atau 0,33 persen dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS.

Penguatan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh BI mulai memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, para ekonom mengingatkan bahwa tantangan masih ada di depan, terutama terkait dengan dinamika global dan potensi volatilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara BI dan pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.

Kebijakan fiskal yang prudent dan kebijakan moneter yang konsisten akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan daya saing ekonomi Indonesia melalui investasi dan inovasi juga akan membantu memperkuat fundamental ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada faktor-faktor eksternal. Pemerintah juga perlu terus mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis





