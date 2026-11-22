Gadi Eisenkot mengutuk keras aksi pemukim Yahudi yang membakar kendaraan dan memvandalisme desa Palestina di Tepi Barat, menuding kebijakan menteri pemerintah memicu krisis keamanan.

Gadi Eisenkot, pemimpin partai Yashar yang ditugaskan membentuk pemerintahan baru Israel, mengecam keras serangkaian serangan brutal oleh pemukim Yahudi di Tepi Barat. Insiden ini terjadi pada Minggu dini hari tanggal 22 November 2026, ketika sekelompok pemukim militan menyerang desa-desa Palestina di sekitar Ramallah. Aksi tersebut melibatkan pembakaran kendaraan dan penulisan slogan rasis di dinding bangunan, yang langsung dikutuk oleh Eisenkot sebagai bentuk terorisme Yahudi.

Mekanisme Serangan dan Reaksi Militer

Warga setempat melaporkan bahwa para penyerang membakar beberapa kendaraan milik penduduk Palestina dan mencoret grafiti dengan tulisan 'Balas Dendam' pada dinding rumah. Hingga saat ini, tidak ada laporan mengenai korban luka-luka, dan tidak ada kelompok yang secara langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kepolisian Israel telah membuka penyelidikan resmi atas serangkaian aksi perusakan ini.

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Sejalan dengan langkah kepolisian, pihak militer Israel juga mengutuk keras aksi kekerasan ini. Tentara dan polisi telah dikerahkan ke empat lokasi spesifik yang terdampak, yaitu Deir as-Sudan, Deir Abu Masha'al, Kafr Malik, dan At-Tuwani. Penempatan personel keamanan ini dilakukan secara langsung menyusul laporan-laporan warga dan rekaman visual yang menunjukkan pembakaran kendaraan serta vandalisme di area-area tersebut.

Pemicu Politik dan Peran Menteri Kabinet

Eisenkot secara tegas menuding kebijakan dua menteri ultranasionalis dalam kabinet Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu, yaitu Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai pemicu utama kekacauan di lapangan. Menurut analisis Eisenkot, tindakan kedua menteri tersebut telah memperburuk situasi keamanan dan membawa wilayah tersebut ke ambang anarki. Ia menegaskan bahwa pihak berwenang hingga kini belum berhasil mengatasi krisis yang memanas ini.

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Menanggapi kritik tajam dari Eisenkot, Itamar Ben-Gvir membalas melalui unggahan di media sosial X. Ben-Gvir menuduh sikap Eisenkot sebagai bentuk kompromi politik yang dilakukan demi merangkul partai-partai Arab untuk membentuk pemerintahan baru. Tudingan ini menunjukkan adanya ketegangan politik yang signifikan di antara para pemimpin Israel menjelang pembentukan pemerintahan definitif.

Di sisi lain, Bezalel Smotrich selama ini dikenal mendukung perluasan permukiman dan menginginkan Israel menganeksasi Tepi Barat. Posisi ini bertentangan dengan pernyataan badan-badan PBB dan sebagian besar negara di dunia yang menegaskan bahwa permukiman tersebut ilegal serta menghambat berdirinya negara Palestina merdeka. Israel membantah klaim ilegalitas tersebut, namun ketegangan hukum internasional ini terus berlanjut.

Dampak Sosial dan Proyeksi Politik Kedepan

Yousef Jabareen, pemimpin partai Arab terbesar di parlemen Joint List, menilai kekerasan yang terjadi bukan sekadar insiden terpisah, melainkan hasil langsung dari pendudukan yang semakin dalam. Ia menuding dorongan dari Ben-Gvir dan Smotrich turut menyuburkan serangan terhadap warga sipil Palestina, menjadikan kekerasan terhadap warga Palestina sebagai kejadian sehari-hari. Pernyataan ini menyoroti betapa akar masalahnya bersifat struktural dan politis.

Eisenkot menilai tindakan brutal para pemukim ekstremis membawa dampak buruk yang sangat luas bagi stabilitas negara Israel. Ia menegaskan bahwa aksi membakar kendaraan dan rumah-rumah merusak stabilitas regional, membahayakan nyawa, serta menimbulkan kerusakan parah terhadap keamanan nasional dan hubungan luar negeri Israel. Eskalasi ini merupakan bagian dari peningkatan kekerasan yang terus terjadi sejak serangan Hamas dari Jalur Gaza pada tahun 2023.

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Gejolak ini terjadi hampir sebulan setelah pemilu nasional tanggal 27 Oktober 2026 yang membuat Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas parlemen. Parlemen baru telah dilantik pada 10 November, namun belum ada pemerintahan definitif yang terbentuk. Presiden Isaac Herzog menugaskan Eisenkot, pemimpin partai kanan-tengah Yashar, untuk menyusun kabinet sementara, sementara Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Tantangan Pembentukan Pemerintahan dan Langkah Selanjutnya

Jalan untuk Eisenkot berkuasa dinilai tidak mudah karena ia kemungkinan membutuhkan dukungan partai-partai Arab guna mengamankan mayoritas dari 120 kursi parlemen. Satu-satunya alternatif lain adalah jika ia membentuk pemerintahan persatuan bersama Benjamin Netanyahu. Keduanya memiliki perbedaan ideologi yang tajam, terutama mengenai penanganan konflik Palestina-Israel dan peran menteri ultranasionalis.

Jika tidak ada satu pun pihak yang berhasil membentuk pemerintahan dalam waktu yang ditentukan, Israel dipastikan harus kembali menggelar pemilihan umum pada tahun depan. Ketidakpastian politik ini menambah tekanan pada situasi keamanan yang sudah fragile di wilayah Tepi Barat, di mana aksi kekerasan pemukim terus terjadi tanpa respons tegas yang cukup dari pemerintah saat ini.