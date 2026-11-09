Eisenkot Berjuang Membentuk Koalisi Israel Pasca-Kemenangan Sempit

Gideon Eisenkot diberi waktu 28 hari untuk merajut koalisi di Knesset Israel setelah pemilu tanpa mayoritas jelas, menghadapi tantangan geopolitik dan domestik yang berat.

Gideon Eisenkot resmi menerima mandat dari negara Israel untuk mencoba membentuk pemerintahan baru. Langkah krusial ini diambil setelah pemilihan umum terbaru gagal melahirkan mayoritas suara yang jelas di dalam Knesset. Situasi politik yang buntu ini membuka peluang bagi berbagai faksi politik untuk bernegosiasi dan menentukan arah kepemimpinan negara selama periode transisi tersebut.

Mekanisme Pembentukan Koalisi dan Batas Waktu

Eisenkot diberikan tenggat waktu tepat 28 hari untuk berhasil merajut dukungan di antara berbagai partai politik yang ada. Jika proses negosiasi ini menemui jalan buntu atau memerlukan waktu lebih lama, ia memiliki opsi untuk mengajukan perpanjangan mandat selama 14 hari tambahan. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas maksimal tanpa mengabaikan tuntutan urgensi pembentukan kabinet.

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Apabila Gideon Eisenkot gagal memenuhi target tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, mandat pembentukan pemerintahan akan dialihkan kepada tokoh politik lain. Analis politik memperkirakan bahwa calon berikutnya yang paling mungkin menerima mandat tersebut adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Peran Partai Arab dan Tuntutan Kebijakan

Dukungan dari partai-partai yang mewakili warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel diperkirakan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembentukan koalisi. Namun, partisipasi mereka dalam pemerintahan diprediksi disertai dengan tuntutan keras agar pemerintah menindak tegas gelombang kejahatan kekerasan yang melanda komunitas Palestina di dalam negeri.

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Selain isu domestik, dukungan tersebut juga mensyaratkan penghentian serangan para pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki. Banyak pihak mengaitkan tindakan kekerasan tersebut dengan pengaruh mitra-mitra koalisi Netanyahu, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang memiliki pandangan keras.

Aida Touma-Sliman, anggota Joint List yang dipimpin warga Palestina, menilai sinyal politik beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa Eisenkot tampaknya tidak ingin bergantung pada dukungan pemilih Arab. Ia menilai pemimpin Israel tersebut jauh lebih bersedia melakukan kompromi dengan partai-partai agama ultra-Ortodoks, terutama terkait isu undang-undang wajib militer, daripada mengambil risiko politik dianggap bergantung pada dukungan Arab.

Tantangan Hubungan Internasional dan Reputasi di AS

Ujian signifikan juga menanti hubungan Israel dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan baru. Reputasi Israel di mata publik AS dilaporkan merosot ke titik terendah secara historis. Penurunan ini dipicu oleh perang di Gaza yang oleh banyak pihak disebut sebagai genosida serta konflik gabungan antara AS dan Israel melawan Iran yang memperumit dinamika regional.

Benjamin Netanyahu sebelumnya dituduh meyakinkan Presiden AS Donald Trump untuk memulai serangkaian aksi militer tersebut. Menjelang pemilihan paruh waktu di AS yang berakhir dengan kekalahan besar bagi Partai Republik, Trump mengumumkan penghentian paket bantuan militer tahunan senilai USD 3,8 miliar untuk Israel. Angka spesifik ini mencerminkan perubahan drastis dalam kebijakan bantuan asing Washington.

Kekalahan historis Partai Republik menimbulkan keresahan di kalangan pejabat senior, termasuk Wakil Presiden JD Vance. Mereka menyalahkankan perang melawan Iran sebagai salah satu faktor utama kekalahan tersebut. Hal ini menempatkan posisi diplomatik Israel pada kondisi yang sangat rentan dan menjadi tantangan berat bagi Eisenkot.

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Profil Sosok dan Dukungan Publik

Aaron David Miller, peneliti senior Carnegie Endowment, menilai posisi Israel di AS kini berada pada titik terendah. Miller menambahkan bahwa persepsi masyarakat AS telah terpolarisasi sejak 2023. Di satu sisi, terdapat kehancuran akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sementara di sisi lain terlihat kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh respons militer Israel.

Eisenkot mendapat dukungan mayoritas warga Israel karena sosoknya dinilai berbeda dari Benjamin Netanyahu. Ia dilahirkan di Tiberias dari orang tua asal Marrakesh dan Casablanca. Ia tumbuh di kota pelabuhan Eilat di selatan Israel sebelum bergabung dengan militer pada usia 18 tahun. Kariernya menanjak hingga menjabat Kepala Staf Militer sebelum terjun ke politik.

Kedua belah pihak menggambarkan Eisenkot sebagai sosok yang baik dan bersahaja namun kurang memperhatikan penampilan publik. Raut lelahnya dikaitkan dengan kedekatan personalnya pada peristiwa 7 Oktober. Putranya, Gal, tewas di Jabalia pada Desember 2023. Sehari kemudian, keponakannya, Maor, juga tewas. Pada November 2024, keponakan lain, Yogev Pazy, turut tewas di Gaza.

Perspektif Politik dan Masa Depan

Yossi Mekelberg dari Chatham House menilai Eisenkot memiliki karakter militer yang kuat dan stabil. Ia menawarkan rasa normalitas yang sangat dibutuhkan Israel saat ini. Mekelberg menekankan bahwa masyarakat membutuhkan pemahaman bahwa ada aturan yang berlaku sama bagi semua orang, termasuk pemerintah.

Walaupun dipandang sebagai alternatif yang efektif terhadap Netanyahu, kehadiran Eisenkot diperkirakan tidak serta-merta membawa perubahan drastis bagi warga Palestina. Isu-isu fundamental terkait pendudukan dan hak-hak sipil masih akan menjadi hambatan struktural dalam setiap bentuk negosiasi politik di Knesset.