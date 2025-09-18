Eintracht Frankfurt Tampil Dominan di Matchday Pertama Liga Champions

Musim Liga Champions 2023-2024 resmi bergulir setelah matchday pertama tuntas dini hari tadi. Dari 18 laga yang digelar sejak Selasa (16/9) malam WIB hingga Jumat (19/9) dini hari WIB, 14 tim berhasil meraih kemenangan, sementara empat lainnya harus puas berbagi poin imbang. Eintracht Frankfurt tampil dominan di matchday pertama dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas Galatasaray dan menduduki puncak klasemen.

Mereka unggul poin sekaligus selisih gol dari Paris Saint-Germain yang duduk di urutan kedua setelah menghancurkan Atalanta dengan skor 4-0. Peringkat tiga dan empat diisi oleh dua tim dengan skor identik, 4-1. Club Brugge berhasil menaklukkan AS Monaco, sedangkan Sporting CP mendapatkan kemenangan pertama mereka di Champions League dengan membungkam debutan asal Kazakhstan, Kairat Almaty. Kemudian ada Union Saint-Gilloise yang menumbangkan PSV Eindhoven dengan skor 3-1 serta Bayern Munich yang mengalahkan Chelsea dengan skor serupa. Kedua tim ini menempati peringkat 5 dan 6 klasemen sementara. Arsenal, Inter Milan, dan Manchester City masing-masing menang dengan skor 2-0 atas Athletic Bilbao, Ajax Amsterdam, dan Napoli, dan menduduki peringkat 7, 8, dan 9. Qarabag terjaring hasil dramatis dengan skor 3-2 atas Benfica untuk menempati peringkat 10. Liverpool juga meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas Atletico Madrid dan menempati posisi 11. Sementara itu, Barcelona yang mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-1 berada di peringkat 12. Real Madrid, setelah menang 2-1 atas Marseille menempati urutan ke-13. Terakhir, Tottenham Hotspur yang memenangkan pertandingan melawan Villarreal dengan skor 1-0 menduduki posisi terbawah di antara tim-tim yang meraih tiga poin.





