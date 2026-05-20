Eintracht Frankfurt Mencari Pelatih Baru, Matthias Jaissle dan Adi Hütter Didatangkan

Eintracht Frankfurt, tim sepak bola asal Hessen, Jerman, sedang mencari pelatih baru untuk menggantikan Albert Riera yang gagal membawa tim lolos ke kompetisi Eropa. Dua kandidat yang paling diunggulkan adalah Matthias Jaissle, pelatih asal Austria yang memenangkan Liga Champions Asia dua kali bersama Al-Ahli, dan Adi Hütter, mantan pelatih AS Monaco. Krösche, direktur olahraga Eintracht, bertanggung jawab atas kegagalan Riera dan mengambil tanggung jawab penuh atas penunjukannya. Eintracht juga menginginkan pelatih yang fasih berbahasa Jerman, dapat menerapkan gaya sepak bola agresif, dan memiliki pengalaman di Bundesliga.

Calon yang paling diunggulkan untuk menggantikan Albert Riera di Eintracht Frankfurt tampaknya semakin jelas. Matthias Jaissle tertarik untuk kembali ke liga lima besar di Eropa dan "sangat bisa membayangkan" pindah dari klub Arab Saudi Al-Ahli ke Eintracht.

Direktur Olahraga Eintracht, Markus Krösche, juga merupakan "penggemar berat" Jaissle dan secara rutin berkomunikasi dengan pemain berusia 38 tahun tersebut. Krösche dan Jaissle sudah saling mengenal sejak mereka berdua berkiprah di lingkungan Red Bull. Krösche lama bekerja untuk RB Leipzig, sedangkan Jaissle pernah menjadi pelatih RB Salzburg. Krösche kabarnya sudah dua kali mencoba membujuk Jaissle untuk bergabung dengan Eintracht.

Pertama pada musim panas 2023 setelah kepergian Oliver Glasner, dan kedua pada musim dingin musim yang baru saja berakhir. Karena kesepakatan dengan Al-Ahli dan Jaissle tidak terwujud, Eintracht akhirnya mendatangkan Albert Riera sebagai pengganti Dino Toppmöller yang dipecat. Namun, penunjukan pelatih asal Spanyol yang tampaknya memiliki karakter sulit ini berubah menjadi kegagalan total. Riera berselisih dengan sebagian besar pemain dan media, dan harus mengundurkan diri setelah hanya meraih empat kemenangan dari 14 pertandingan.

Eintracht Frankfurt mengalami bencana dengan Albert Riera - Krösche mengambil tanggung jawa





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eintracht Frankfurt Pelatih Matthias Jaissle Adi Hütter Albert Riera Liga Champions Asia Bundesliga Gambaran Jelas Sepak Bola Transisi Sepak Bola Penguasaan Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Samir Nasri: Bermain Sepak Bola Junior dengan Identitas Lalala...Samir Nasri, mantan gelandang serang Arsenal dan Manchester City, berbagi pengakuan mengejutkan di podcastnya. Ia mengaku pernah bermain selama dua tahun dengan lisensi palsu untuk menghindari batasan usia di level sepak bola junior. Pria ini juga pernah bermain dengan nama Alexandre Maras alias orang lain.

Read more »

Rooney Ragu Salah Masih Bisa Main Sepak Bola Heavy Metal ala Klopp di LiverpoolWayne Rooney membela pelatih Liverpool, Arne Slot, dari kritikan Mo Salah. Ia menilai Salah tak mampu memainkan sepak bola heavy metal ala Klopp.

Read more »

Mohamed Salah Berharap Liverpool Kembali ke Gaya Sepak Bola Heavy MetalMohamed Salah meminta Liverpool kembali memainkan sepak bola “heavy metal” ala Jurgen Klopp setelah musim mengecewakan di bawah Arne Slot

Read more »

'Semua yang menangis harus pulang': Matthias Sammer melontarkan pernyataan tanpa ampun tentang penjaga gawang andalan DFBDrama seputar penjaga gawang yang melibatkan Manuel Neuer dan Oliver Baumann yang tersingkir membuat dunia sepak bola Jerman heboh. Kini Matthias Sammer ikut angkat bicara.

Read more »