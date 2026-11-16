EIGER Women Luncurkan Tabua Tenu Kolaborasi dengan Penenun Mollo

EIGER Women merilis koleksi Tabua Tenu hasil kerja sama dengan penenun Mollo di NTT. Kolaborasi ini mendukung ekonomi lokal dan melestarikan warisan budaya tenun nusantara.

Koleksi terbaru EIGER Women yang dinamai Tabua Tenu secara resmi diluncurkan di Jakarta pada 13 November 2026. Acara peluncuran ini menandai hasil kerja sama strategis antara merek garmen tersebut, para penenun dari Mollo di Nusa Tenggara Timur, serta Sepatokimin Initiative. Inisiatif ini menghadirkan 350 lembar kain tenun tradisional yang telah diolah menjadi produk siap pakai untuk konsumen modern.

Proses Menenun dan Dampak Ekonomi Lokal

Pengerjaan 350 lembar kain ini melibatkan proses yang rumit dan memakan waktu, berbeda dengan produksi massal biasa. Marlinda Nau, yang bertindak sebagai koordinator para penenun, menjelaskan bahwa aktivitas tenun harus bersinggungan dengan tanggung jawab rumah tangga yang padat. Meskipun keterampilan membuat satu lembar kain bisa diselesaikan dalam tiga hingga empat hari, jadwal keluarga dan komunitas sering kali memperpanjang waktu pengerjaan hingga dua minggu per lembar.

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Hasil kerja keras perempuan Mollo ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi keluarga mereka. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan kain digunakan untuk membayar kewajiban di koperasi, membiayai pendidikan anak, serta melakukan perbaikan rumah. Kolaborasi ini memastikan bahwa nilai ekonomi dari warisan budaya tersebut dapat dinikmati langsung oleh komunitas yang menjaganya.

Visi EIGER dan Akses Pasar yang Luas

Keterlibatan Agnes Lukito, Business and Supply Chain Director EIGER Adventure, dalam proyek ini didorong oleh pengalaman pribadi yang terlambat mengenal keindahan tenun. Ia baru melihat kain tenun secara fisik saat berusia lebih dari tiga puluh tahun, sebelumnya hanya mengenalnya melalui gambar karena keterbatasan akses dan harga. Kesadaran akan hal ini memunculkan keinginan untuk menghadirkan tenun dalam bentuk yang lebih mudah dijangkau.

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EIGER memanfaatkan jaringan distribusi yang kuat untuk memperluas jangkauan produk ini. Dengan memiliki 370 toko di seluruh Indonesia, merek tersebut menempatkan koleksi Tabua Tenu di lokasi-lokasi yang mudah diakses masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperkenalkan karya penenun Mollo kepada pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan secara berkelanjutan.

Inovasi Motif dan Pendekatan Desain

Desain pada koleksi Tabua Tenu tidak menyalin motif adat Mollo secara langsung. Gabriella Manurung dari Sepatokimin Initiative menjelaskan bahwa pendekatan ini memilih susunan baru yang terinspirasi dari ragam motif setempat. Langkah ini diambil untuk menghormati nilai adat sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan teknis pemotongan pola kain untuk produk fashion.

Palet warna yang digunakan juga dipilih secara strategis dengan mempertimbangkan selera pasar modern. Pemilihan warna-warna bumi membuat produk lebih mudah dipadukan dengan berbagai gaya berpakaian sehari-hari. Di sisi lain, karakter unik dari kain tenun tetap dipertahankan sebagai bagian utama dari tampilan produk. Inovasi desain ini menjadi jembatan antara tradisi dan kebutuhan konsumen kontemporer.

Dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif

Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan perhatian serius terhadap pengembangan kerajinan tradisional melalui program ini. Yuke Sri Rahayu, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kemenekraf, menekankan pentingnya perluasan akses pasar agar manfaat ekonomi dirasakan oleh komunitas penenun. Ia menyoroti bahwa pelestarian warisan pengetahuan harus diiringi dengan relevansi zaman.

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Yuke Sri Rahayu juga menekankan perlunya dukungan berkelanjutan melalui pengembangan desain dan peningkatan kualitas produk. Penguatan kapasitas ini bertujuan agar perempuan penenun dapat berperan aktif dalam menentukan arah perkembangan karya dan komunitasnya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa warisan tenun tidak hanya lestari, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata.