Eichhorn: Perjuangan Beruntun Perserikahan untuk Gelandang Hertha

Striker Hertha, Kennet Eichhorn, menjadi primadona berbagai klub papan atas di Eropa. Gelandang bias berumur 16 tahun ini dipersiapkan agar segera melangkah ke Liga Premier dengan merapat ke Manchester City. Padahal, rumor menunjukkan bahwa planás The Skyblues ingin meminjamkan Eichhorn - segera setelah transfer selesai - agar mereka menjamahnya mendapatkan pengalaman bertanding.

Setengah Eropa sedang berebut untuk mendapatkan Kennet Eichhorn, bintang lini tengah Hertha. Upaya yang dilakukan oleh salah satu klub papan atas ini bisa saja menghalangi rencana FC Bayern München dan BVB. rencana Manchester City untuk merekrut pemain asal Berlin yang baru berusia 16 tahun itu pada musim panas mendatang semakin konkret.

Terutama pelatih Citizens, Pep Guardiola, yang dikenal sebagai penggemar berat Eichhorn dan karenanya sangat ingin membawanya ke Liga Premier. Namun, Eichhorn tampaknya tidak akan bertahan di ManCity. Rencana The Skyblues tampaknya adalah meminjamkan gelandang tersebut segera setelah transfer selesai, agar ia bisa mendapatkan pengalaman bertanding. Laporan tersebut menyebut Bayer 04 Leverkusen sebagai klub tujuan peminjaman yang mungkin.

Dengan demikian, Eichhorn setidaknya akan melangkah ke Bundesliga, meskipun bukan ke BVB atau FC Bayern München, yang menurut kabar juga menunjukkan minat besar pada pemain berusia 16 tahun ini dan menaruh harapan untuk periode transfer mendatang. Terutama Dortmund yang belakangan ini terus-menerus disebut sebagai tujuan transfer Eichhorn yang paling mungkin. Menurut informasi, The Black and Yellows memiliki "peluang terbaik" untuk merekrutnya - pertemuan antara direktur olahraga Dortmund, Ole Book, dan pemain berusia 16 tahun itu menjadi alasan utamanya.

Eichhorn sendiri tidak sepenuhnya terkesan dengan gaya permainan BVB di bawah asuhan pelatih Niko Kovac dan karena itu lebih memilih opsi lain seperti pindah ke Bayer Leverkusen atau RB Leipzig. Terdapat ketidaksepakatan internal mengenai kelayakan kepindahan Eichhorn ke Säbener Straße, meskipun mereka yakin akan kualitas dasar pemain yang empat kali membela tim nasional U-17 tersebut. Hertha juga dilaporkan belum sepenuhnya menyerah pada harapan untuk mempertahankan Eichhorn selama satu tahun lagi.

Menurut, rencananya adalah menjual Eichhorn melalui klausul pelepasan sebesar dua belas juta euro pada musim panas mendatang, serta meminjam kembali gelandang bertahan tersebut untuk satu musim lagi





