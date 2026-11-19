Peneliti Citra Institute Efriza menilai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto masih kurang strategis dan tidak maksimal.

Peneliti senior dari lembaga riset Citra Institute, Efriza, menyampaikan analisis kritis mengenai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Efriza menilai bahwa peran Gibran selama dua tahun terakhir belum dimanfaatkan secara optimal oleh Istana. Posisi strategis yang seharusnya menjadi instrumen penguat efektivitas pemerintahan ternyata belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Kinerja Gibran Dalam Pemerintahan Prabowo

Efriza menegaskan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2025, posisi Wakil Presiden belum sepenuhnya diintegrasikan sebagai kekuatan tambahan yang signifikan untuk membantu tugas-tugas Presiden Prabowo Subianto. Dalam pandangan ahli politik ini, Gibran Rakabuming Raka tampak belum menerima mandat strategis yang cukup besar dan komprehensif untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang lebih luas.

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Ketiadaan delegasi kekuasaan yang jelas ini menyebabkan peran wakil presiden cenderung statis dibandingkan dengan potensi sebenarnya. Seharusnya, posisi wakil presiden dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi nasional, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi konstitusional dengan praktik aktual yang dilakukan oleh tim pemerintahan saat ini.

Harapan Pembagian Tugas Strategis

Menurut penuturan Efriza, wakil presiden semestinya mendapatkan pembagian tugas yang lebih jelas, konkret, dan terukur dalam struktur birokrasi negara. Mandat yang ideal dapat mencakup koordinasi bidang kebijakan tertentu, pengawalan ketat terhadap program-program prioritas nasional, serta penyelesaian persoalan-persoalan rumit yang bersifat lintas kementerian.

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Ruang gerak Gibran selama ini dinilai masih cenderung terbatas dan tidak memberikan dampak transformatif yang berarti bagi penyelenggaraan negara. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh tidak adanya arahan khusus yang delegasikan kepada wakil presiden untuk menangani isu-isu krusial yang memerlukan pendekatan spesial di luar tugas rutin kabinet menteri.

Fokus Pembangunan Dan Turun Ke Daerah

Salah satu tugas yang cukup menonjol dan sering dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka adalah koordinasi percepatan pembangunan di wilayah Papua. Fokus ini menjadi salah satu dari sedikit bidang di mana wakil presiden secara aktif terlibat dalam pemantauan langsung, meskipun cakupannya masih dianggap belum optimal untuk skala nasional secara keseluruhan.

Selain itu, Gibran juga beberapa kali ditugaskan untuk turun langsung ke berbagai daerah di Indonesia guna memantau pelaksanaan program pemerintah di tingkat lokal. Meskipun kehadiran fisik ini menunjukkan upaya keterlibatan, para pengamat menilai bahwa tindakan tersebut belum diimbangi dengan mandat kebijakan strategis yang lebih mendalam untuk menyelesaikan masalah struktural di tingkat daerah.

Impikasi Bagi Masa Depan Birokrasi

Evaluasi yang disampaikan oleh peneliti senior Citra Institute ini menyoroti perlunya redefinisi peran wakil presiden agar tidak hanya bersifat simbolis. Diperlukan transformasi tata kelola pemerintahan di mana Gibran Rakabuming Raka diberi ruang lebih luas untuk memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat program-program pembangunan nasional.

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Perluasan mandat ini diharapkan dapat mengubah dinamika eksekutif menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa perubahan signifikan dalam pembagian tugas, potensi Gibran sebagai jembatan antara presiden dan masyarakat luas akan terus terbengkalai.