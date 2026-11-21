Pengguna BYD Atto 1 mengalami efisiensi baterai meningkat hingga 30 persen setelah beralih ke ban Hankook iON ST AS. Hasil uji menunjukkan penghematan energi signifikan dan kabin lebih senyap selama lima bulan pemakaian.

Perubahan karakter berkendara mobil listrik sangat terasa pada pengalaman pengguna bernama Dini selama lima bulan terakhir. Kendaraan berbasis baterai memiliki karakteristik teknis yang berbeda secara fundamental dibandingkan mobil bermesin konvensional. Perbedaan ini mencakup bobot kendaraan yang lebih berat serta torsi instan yang dihasilkan oleh motor listrik.

Kualitas Kabin Senyap dengan Teknologi i-Sound

Hankook iON ST AS secara khusus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ban kendaraan listrik atau EV-specialized tire. Dini melaporkan bahwa reduksi suara bising dari ban menjadi salah satu perubahan paling signifikan yang dirasakannya. Minimnya suara dari motor penggerak membuat kebisingan akibat gesekan ban dengan permukaan jalan jauh lebih mudah terdengar di dalam kabin.

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Teknologi i-Sound Absorber yang terpasang pada Hankook iON ST AS berfungsi meredam suara yang dihasilkan ban saat kendaraan melaju. Pengukuran mandiri menunjukkan tingkat kebisingan di dalam kabin mobil milik Dini berada di kisaran 56 hingga 60 desibel saat melintasi jalan raya. Sementara itu, angka tersebut tercatat sekitar 60 hingga 65 desibel ketika berkendara di jalan tol.

Stabilitas dan Daya Cengkeram untuk Kendaraan Berat

Kenyamanan berkendara meningkat seiring dengan peningkatan stabilitas dan daya cengkeram ban pada berbagai kondisi permukaan jalan. Teknologi Opti Pitch dan Vibration Control membantu mengurangi suara serta getaran yang terjadi selama perjalanan berlangsung. Faktor ini membuat perjalanan terasa lebih halus dan nyaman, terutama saat melintasi jalan perkotaan atau aspal yang tidak rata.

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Untuk menunjang kestabilan kendaraan, Hankook menyematkan teknologi i-Perfect Grip pada desain ban tersebut. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan daya cengkeram ban agar pengendalian kendaraan tetap terjaga. Hal ini menjadi krusial terutama ketika mobil melaju pada kecepatan tinggi di permukaan jalan kering.

Peningkatan Efisiensi Energi hingga Tiga Puluh Persen

Efisiensi energi menjadi faktor penentu utama ketika pengguna mobil listrik memilih spesifikasi ban yang tepat. Hankook iON ST AS mengandalkan teknologi i-Extreme Lightness untuk menghasilkan konstruksi ban yang lebih ringan. Struktur ini bertujuan mengurangi hambatan gulir sehingga menekan jumlah energi yang dibutuhkan kendaraan saat bergerak.

Dini mencatat perbedaan konsumsi baterai pada BYD Atto 1 setelah mengganti ban bawaan dengan produk Hankook. Perjalanan sehari-hari rata-rata menempuh jarak sekitar 12 kilometer. Sebelum menggunakan ban Hankook, konsumsi baterai untuk jarak tersebut berada di kisaran 11 hingga 12 persen. Setelah beralih ke iON ST AS, penurunan kapasitas baterai diklaim menjadi sekitar 8 hingga 9 persen untuk jarak yang sama.

Pemantauan melalui indikator kendaraan menunjukkan estimasi jarak tempuh relatif konsisten. Data mencatat estimasi jarak tempuh sekitar 2,96 hingga 3,03 kilometer untuk setiap 1 persen kapasitas baterai yang habis. Berdasarkan perbandingan data ini, penggunaan energi baterai diklaim sekitar 30 persen lebih efisien dibandingkan kondisi awal dengan ban original equipment atau ban bawaan pabrik.

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Daya Tahan Ban dan Proyeksi Masa Depan

Aspek daya tahan menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan ban khusus untuk kendaraan listrik. Selama lima bulan pemakaian, pemantauan terhadap Hankook iON ST AS milik Dini menunjukkan tingkat keausan tapak sekitar 15 persen. Dengan asumsi pola penggunaan dan kondisi berkendara tetap sama, ban tersebut diperkirakan masih dapat digunakan hingga sekitar tiga tahun.

Hankook mengembangkan iON ST AS dengan teknologi i-Super Mileage untuk mendukung usia pakai ban yang lebih panjang. Teknologi ini menggabungkan beberapa inovasi canggih, termasuk Round Even Technology. Sistem tersebut membantu mendistribusikan tekanan secara merata pada permukaan ban untuk memaksimalkan keawetan dan performa jangka panjang.