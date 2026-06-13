Asosiasi Sepak Bola Mesir menerima aturan dari FIFA menjunjung hukum bola dunia, memaksa penghapusan tujuh bintang pada lambang. Sebab seragam dapat misak. Uruguay menyimpan empat bintang berhubung piala Olimpiade 1924/28 dan diperbolehkan secara resmi. Isi lengkap menggali konteks aturan serta urutan proses & implikasi.

Di tengah persiapan Piala Dunia 2026 , Asosiasi Sepak Bola Mesir (EFF) mendapat perintah dari Federasi Sepak Bola Internasional ( FIFA ) untuk melakukan perubahan pada seragam tim nasional Mesir .

Perubahan tersebut menargetkan menghilangkan tujuh bintang yang terletak di atas lambang 'Al‑Fara'ʾna, serta mengganti warna nomor pemain dari emas menjadi putih. Menurut peraturan FIFA, bintang pada seragam hanya boleh mencerminkan kemenangan di Piala Dunia, bukan pada kompetisi regional maupun kontinental. Sehingga bintang‑bintang yang menandai kemenangan di Piala Afrika Mesir tidak boleh tetap di tampil selama turnamen dunia. Sementara itu, warna nomor disarankan putih untuk meningkatkan visibilitas, agar pemantauan beban skor oleh wasit, penonton, dan penyiar lebih mudah.

EFF sudah mengkomunikasikan bahwa mereka menerima surat resmi dari FIFA tentang larangan tersebut. Dalam pernyataan publik, EFF menegaskan bahwa tidak ada kejutan bagi mereka, karena perubahan ini sudah diprediksi sebelum menjadi bagian resmi dari persiapan Piala Dunia 2026. Tim nasional Mesir akan memulai kompetisi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan diundang ke dalam Grup 7 yang menempati slot bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Sementara itu, Grup 8 pun diisi oleh tim Spanyol, Arab Saudi, Uruguay, dan Cape Verde, membuat konsolidasi grup ini menjadi salah satu tapak terkuat di turnamen. Sementara alasan di balik perubahan bintang ini dapat tampak sempit, isu semacam ini tidak sedikit dihadapi oleh timnas lain. Terlebih, timnas Uruguay masih mempertahankan empat bintang di seragamnya, meskipun hanya menguasai Piala Dunia dua kali saja. Empat bintang tersebut menandai dua medali emas yang diraih Uruguay di Olimpiade 1924 (Paris) dan 1928 (Amsterdam).

Pada masa itu, sepak bola di Olimpiade dianggap sebagai panggung paling tinggi bagi tim nasional, bahkan sebelum Piala Dunia dimulai pada 1930. Karena itulah, kedua gelar Olimpiade tersebut dianggap oleh FIFA sebagai setara dengan menjadi juara dunia. Pada tahun 1992, melalui upaya jurnalis dan sejarawan Uruguay, Atilio Garido, Uruguay memperoleh pengakuan resmi dari FIFA untuk menampilkan empat bintang tersebut di bendera mereka. Dokumentasi bersejarah ini melampirkan menit‑menit penting pada keduanya, yang kemudian disetujui pada konferensi FIFA di Zürich.

Dengan demikian, peranannya sebagai ketidaksamaan antara Italia dan Spanyol khususnya tentang otoritas FIFA terhadap piala yang bukan panggung Piala Dunia terlah jelas. Masalah ini menekankan kondisi yang unik di mana seberapa banyak bintang dianggap sah pada seragam. Indonesia, pasar global sepak bola Asia, mengamati pergeseran standar ini secara serius. Setelah diberi dasar hukum di atas, EFF bersikap sebagai contoh tata grub.

Pada kenyataannya, tidak hanya seragam, jersey dan atribut lain menanga kucing aturan baru. Administrasi Mesir mencari solusi dengan penyesuaian desain, mengganti garis horizontal emas di tahun 1830 dan menambahkan pola lain yang membezakan tampilannya. Perubahan ini bukan sekadar estetika, melainkan sinyal kepatuhan terhadap regulasi FIFA dan mencegah potensi kontroversi di arena integral. Menurut komentar, jika seragam tidak menyesuaikan, timnas Mesir dapat berisiko terkena sanksi selama kompetisi.

Sebaliknya, keberhasilan Kanada/Meksiko dalam merencanakan kampanye mereka mencerminkan ketelitian administratif buat sektor olahraga internal. Konteks kebijakan level ini juga memanggil kritik bahwa regulasi ini memperkuat norma internasional. Ada yang mencontek bahwa Mesir akan tetap menjadi pembawa selebrasi di tingkat lokal dengan mengadopsi simbol Piala Afrika lain di lapangan. Sementara lainnya menilai bahwa ada klimaks progresif pada rekayasa historis, di mana representasi tak hanya menonjolkan prestansi, melainkan jalinan diplomasi dalam arena eviron.

Dengan orientasi masa terdepan, Mesir menunjukan tekad untuk memperbarui spent, sambil tetap menjaga semangat sportifitas. Demikian pula Uruguay menegaskan hak mereka atas empat bintang yang berakar pada pengakuan yang legit bersama Achilles minggu akan mereka tetap menambahkan lampiran pada sejarah meski dalam pepatah





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