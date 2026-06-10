Edin Dzeko: Veteran yang Tetap Menuai Keberhasilan di Usia 40 Tahun

Edin Dzeko, penyerang legendaris Bosnia dan Herzegovina, masih tunjukkan performa peak di usia 40 tahun. Golnya membantu Schalke promosi ke Bundesliga dan memimpin Bosnia kualifikasi ke Piala Dunia 2026. Dzeko mengungkapkan rahasia perawatan fisik dan rasa tanggung jawab sebagai kapten tim nasional.

Edin Dzeko , yang memegang rekor sebagai penyerang dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Bosnia dan Herzegovina dengan 73 gol dari 148 pertandingan di semua kompetisi, kembali menjadi sorotan karena peran pentingnya dalam upaya kualifikasi Piala Dunia 2026 .

Pada usia 40 tahun, Dzeko menunjukkan kinerja yangRemarkable dengan menjadi top skor Bosnia di fase kualifikasi, mencetak enam gol dari sembilan pertandingan. Di level klub, ia juga turut membantu Schalke 04 promosi kembali ke Bundesliga, dengan enam gol dari 10 pertandingan di 2. Bundesliga, membuktikan ketajamannya masih terjaga. Dzeko, yang pernah tampil dan mencetak gol di Piala Dunia 2014 di Brasil, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah memainkan peran kunci dalam kualifikasi.

Dalam wawancara, Dzeko mengakui bahwa ia tidak pernah membayangkan tetap bermain di level tertinggi hingga usia 40 tahun. Namun, ia menekankan bahwa perawatan fisik yang disipliner menjadi kunci utama. Ia melakukan berbagai pekerjaan tambahan sebelum dan sesudah latihan untuk menjaga kebugaran, mengakui bahwa usia memang memengaruhi kondisi tubuh. Tetapi, dengan pendekatan yang tepat, ia tetap bisa bersaing.

Menurutnya, akan dwa dekade lalu, ia akan mempersepsikan bahwa bermain di usia 40 tahun adalah hal yang mustahil, tetapi sekarang ia mendengarkan tubuhnya dan beradaptasi. Sebagai pemain paling senior dalam skuad Bosnia, Dzeko memahami besarnya tanggung jawab. Ia bangga memimpin generasi pemain muda yang ia nilai memiliki masa depan cerah. Dzeko yakin bahwa pengalaman Piala Dunia akan mengubah hidup mereka.

Meski demikian, ia tetap rendah hati dan fokus pada kontribusi yang dapat diberikan baik untuk klub maupun tim nasional. Penampilannya dalam empat bulan terakhir bersama Schalke dan Bosnia menjadi bukti bahwa dia masih kompetitif. Ia juga menunjukkan kepemimpinan yang kuat, seperti yang ditunjukkan dalam laga-laga kualifikasi, termasuk kemenangan atas Portugal. Dengan segala pencapaiannya, Dczema menjadi inspirasi bagi banyak pemain veteran lainnya





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