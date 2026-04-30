Eder Militao Absen Sampai Akhir Musim Usai Operasi Hamstring Berat

Real Madrid kehilangan Eder Militao hingga akhir musim setelah pemain asal Brasil menjalani operasi hamstring berat. Cedera ini juga membuatnya absen dari Piala Dunia 2026 bersama Brasil. Kondisi ini menambah krisis tim yang sudah kehilangan Rodrygo Goes.

Real Madrid kembali dipecahkan dengan kabar buruk terkait kondisi fisik salah satu pemain andalannya, Eder Militao . Pemain bertahan asal Brasil ini dikonfirmasi harus menjalani masa istirahat yang cukup lama setelah menjalani prosedur operasi pada bagian hamstring kaki kirinya.

Kehilangan Militao menambah beban bagi jajaran pelatih yang sebelumnya sudah menghadapi krisis kondisi tim. Permasalahan ini dimulai ketika Militao turun bertanding melawan Alaves. Pada saat itu, staf medis masih berharap bahwa gangguan fisik yang dirasakan Militao tidak terlalu serius. Namun, harapan tersebut hancur setelah hasil tes medis lanjutan keluar.

Pemeriksaan mendalam menunjukkan bahwa cedera hamstring Militao termasuk dalam kategori berat, yang memaksanya absen hingga akhir musim kompetisi. Kondisi ini semakin memperparah krisis tim, terutama setelah Rodrygo Goes juga masuk ruang perawatan akibat cedera ligamen. Nasib sial seolah tidak berhenti menghantui Los Blancos sepanjang musim ini. Rentetan cedera tersebut mengganggu keseimbangan skuad, khususnya pada sektor pertahanan dan lini serang.

Informasi terkini menyebutkan bahwa kondisi fisik Militao memang memerlukan tindakan bedah. Masalah lama pada area hamstring kembali muncul dan memperburuk keadaan pemain tersebut. Militao, yang berusia 28 tahun, pernah absen selama empat bulan karena gangguan serupa. Kecemasan pihak manajemen klub pun menjadi kenyataan, sehingga langkah medis berupa operasi segera dilaksanakan pada hari Rabu.

Pemain kami Eder Militao telah menjalani operasi yang sukses hari ini untuk mengatasi robekan tendon proksimal otot biseps femoris di kaki kirinya, tulis pernyataan resmi Real Madrid. Operasi tersebut dilakukan oleh Dokter Lasse Lempainen di bawah pengawasan Layanan Medis Real Madrid, dan Militao akan memulai proses pemulihannya dalam beberapa hari ke depan, lanjut pernyataan tersebut. Keputusan untuk mengambil tindakan operasi ini memberikan konsekuensi besar terhadap perjalanan karier internasional Militao.

Ia dipastikan tidak akan masuk dalam skuad Tim nasional Brasil untuk turnamen Piala Dunia 2026. Hal serupa juga menimpa Rodrygo yang terpaksa absen akibat cedera parah. Dua pilar penting ini kini harus merelakan kesempatan untuk berlaga di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Masa rehabilitasi Militao diprediksi akan memakan waktu kurang lebih tiga sampai empat bulan.

Dengan estimasi waktu tersebut, ia kemungkinan besar akan melewatkan pembukaan musim baru La Liga yang umumnya bergulir pada bulan Agustus. Selain itu, absensi Militao juga akan berdampak pada strategi pertahanan Real Madrid, yang kini harus mencari pengganti yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain bertahan yang sangat berpengalaman ini. Kehilangan Militao dan Rodrygo secara bersamaan tentu menjadi tantangan besar bagi pelatih Carlo Ancelotti untuk tetap menjaga kinerja tim di berbagai kompetisi





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eder Militao Real Madrid Cedera Hamstring Piala Dunia 2026 La Liga

United States Latest News, United States Headlines

