Eddy Soeparno Minta Kementerian ESDM Tambah Anggaran EBT untuk Akselerasi Transisi Energi

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyerukan penambahan anggaran energi baru terbarukan (EBT) dalam RAPBN 2027 untuk mempercepat transisi energi dan dekarbonisasi. Ia mengkritik perbandingan anggaran yang lebih kecil dibanding migas dan listrik, namun juga mengapresiasi program ketahanan energi dan keadilan energi yang sudah roadam.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyerukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menambahkan anggaran di sektor energi baru terbarukan (EBT) dalam pagu tahun 2027.

Menurutnya, hal ini penting untuk memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam akselerasi transisi energi menuju sumber yang bersih dan hijau, serta mendukung upaya dekarbonisasi perekonomian nasional. Dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Senayan, Jakarta, Eddy mengkritik bahwa anggaran EBT lebih rendah sekitar Rp1,5 triliun dibanding sektor migas (Rp11,4 triliun) dan ketenagalistrikan (Rp10,3 triliun). Ia menegaskan perlunya evaluasi dan penambahan pagu untuk sektor EBT agar transisi energi dapat berjalan cepat.

Di sisi lain, Eddy mengapresiasi komitmen Kementerian ESDM yang memfokuskan anggaran 2027 untuk penguatan ketahanan energi nasional melalui program jaringan gas, listrik desa, dan Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL). Ia menghargai upaya mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan menegaskan pentingnya keadilan energi dengan menyentuh masyarakat di seluruh pelosok Nusantara melalui pembangunan listrik desa dan pemasangan gratis. Pernyataan ini dinyatakan di Jakarta, Kamis, setelah rapat kerja yang digelar Senin (15/6)





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