Eddy Soeparno: Kenaikan Harga Pertamax Dipengaruhi Fluktuasi Harga Minyak Global

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa kenaikan harga Pertamax disebabkan oleh fluktuasi harga minyak mentah global karena Pertamax merupakan BBM nonsubsidi. Pertamina menegaskan penyesuaian harga ini untuk menjaga keberlangsungan energi nasional.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno , menyatakan bahwa kenaikan harga Pertamax yang terjadi saat ini merupakan dampak langsung dari fluktuasi harga minyak mentah global. Hal ini disampaikan Eddy dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa, 18 April 2026.

Menurut Eddy, Pertamax termasuk dalam kategori Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, sehingga harga jualnya tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah dan sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Akibatnya, harga Pertamax akan selalu bergerak dinamis sesuai dengan pergerakan harga minyak dunia. Eddy menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak mentah global bertahan di kisaran 80 hingga 100 dolar AS per barel. Kondisi ini diperparah oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di pasar internasional.

Proyeksi ke depan menunjukkan harga minyak berpotensi terus naik, terutama karena faktor geopolitik seperti penutupan total Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu jalur distribusi minyak dunia. Situasi ini secara langsung mempengaruhi pasokan dan harga minyak di pasar global, yang kemudian berdampak pada harga BBM nonsubsidi di dalam negeri. Eddy Soeparno memahami bahwa kenaikan harga Pertamax akan memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, beban operasional bagi para pelaku usaha juga berpotensi meningkat.

Namun, ia menekankan bahwa dampak serupa telah lebih dulu dirasakan ketika jenis BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite mengalami kenaikan. Eddy optimistis bahwa peningkatan biaya operasional ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap harga jual produk akhir. Dunia usaha diharapkan dapat beradaptasi dengan kondisi ini. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan dalam bentuk insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, agar operasional dan kinerja dunia usaha tetap terjaga di tengah dinamika harga energi.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Anggota Komisi XII DPR RI ini juga berharap tidak terjadi migrasi besar-besaran konsumen Pertamax ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Migrasi semacam itu dapat membebani anggaran subsidi pemerintah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mengatur secara ketat tata cara pembelian BBM jenis Pertalite.

Pembatasan ini hanya berlaku bagi kalangan atau konsumen tertentu yang berhak menerima subsidi, dengan tujuan memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Pengawasan ketat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini mengikuti regulasi yang berlaku. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi nasional.

Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis perusahaan, kualitas layanan kepada konsumen, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Pertamina berkomitmen untuk terus menyediakan energi yang berkualitas. Penyesuaian harga ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasional dan stabilitas pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia. Harga Pertamax (RON 92) saat ini naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memilih jenis BBM sesuai kebutuhan dan anggaran masing-masing





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Pertamax BBM Nonsubsidi Harga Minyak Global Eddy Soeparno Pertamina

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