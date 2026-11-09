ECRL Malaysia Siap Uji Coba 2027: Detail Jalur Semi Cepat 665 Km

Proyek East Coast Rail Link (ECRL) Malaysia menargetkan pengoperasian tahap pertama pada Januari 2027 dengan panjang lintasan 665 km dan kecepatan 160 km per jam.

Proyek infrastruktur strategis East Coast Rail Link (ECRL) di Malaysia kini telah memasuki fase persiapan matang untuk segera dioperasikan, dimulai dengan tahap pertama yang mencakup lintasan dari Kota Bharu hingga Gombak. Jalur kereta api semi cepat sepanjang 665 kilometer ini dirancang untuk menjadi tulang punggung konektivitas transportasi darat di pesisir timur, sekaligus menjadi katalisator utama bagi mobilitas penumpang dan distribusi logistik barang antarwilayah. Target pengoperasian resmi untuk segmen awal tersebut telah ditetapkan secara eksplisit pada bulan Januari 2027, menandai dimulainya era baru perkeretaapian modern di kawasan tersebut yang akan terintegrasi penuh dengan jaringan transportasi nasional.

Mekanisme Pengoperasian dan Jadwal Infrastruktur ECRL

Pengoperasian East Coast Rail Link (ECRL) akan dijalankan secara bertahap dalam dua fase utama untuk memastikan kelancaran integrasi sistem dan keamanan operasional di sepanjang koridor yang membentang dari utara ke selatan Malaysia. Fase pertama yang menjadi prioritas ini menghubungkan Kota Bharu di negara bagian Kelantan dengan Gombak Integrated Terminal di Selangor, dengan target resmi mulai beroperasi pada Januari 2027 untuk melayani perjalanan penumpang dan barang perdana.

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Selanjutnya, fase kedua akan memperluas jangkauan infrastruktur kritis ini dari Gombak menuju Port Klang, dengan jadwal pengoperasian yang dijadwalkan secara resmi untuk dimulai pada Januari 2028. Rute fase kedua ini akan melewati berbagai titik strategis seperti Serendah, Puncak Alam, dan Kapar, sehingga menciptakan koridor ekonomi yang menyambung langsung dari pesisir timur ke pelabuhan utama internasional di Selangor. Dengan demikian, seluruh rangkaian lintasan sepanjang 665 kilometer akan mampu menghubungkan empat negara bagian utama secara utuh tanpa putar balik yang tidak efisien.

Spesifikasi Teknis Kereta EMU CR200J dan Kapasitas Operasional

Kendaraan yang akan mengangkut penumpang dan kargo dalam proyek East Coast Rail Link (ECRL) adalah KRL Electric Multiple Unit (EMU) berjenis CR200J yang diproduksi secara resmi oleh CRRC Dalian di Liaoning, Tiongkok. Kendaraan ini dikategorikan secara teknis sebagai kereta semi cepat dengan kecepatan maksimum operasional mencapai 160 kilometer per jam, meskipun memiliki kemampuan desain hingga 200 kilometer per jam yang mengindikasikan margin keamanan dan efisiensi energi yang tinggi dalam kondisi ideal.

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Setiap satu set kereta atau trainset akan memiliki konfigurasi format yang terdiri dari enam unit gerbong, di mana satu unit berfungsi sebagai power car penggerak dan lima unit lainnya adalah trailer cars penumpang. Desain arsitektur internal dan eksternal gerbong ini dioptimalkan untuk menampung hingga 425 penumpang per satu rangkaian, sehingga mampu mengurangi beban kepadatan di jalan raya dan memberikan alternatif transportasi yang nyaman serta berkapasitas besar bagi masyarakat yang bertransit jarak jauh.

Lintasan Strategis dan Integrasi dengan Kawasan Industri

Lintasan East Coast Rail Link (ECRL) dimulai dari Kota Bharu di Kelantan yang direncanakan akan berkembang menjadi salah satu pusat transportasi utama di wilayah timur laut Malaysia, sebelum bergerak ke arah barat daya melalui Pasir Puteh untuk memperluas aksesibilitas di wilayah selatan negara bagian tersebut. Setelah meninggalkan perbatasan Kelantan, jalur kereta api ini akan memasuki wilayah Terengganu dan melewati sejumlah kota pesisir penting seperti Jerteh, Bandar Permaisuri, Kuala Terengganu, Dungun, Kemasik, dan Chukai yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses transportasi massal.

Perjalanan lanjutan ke negara bagian Pahang akan melintasi area geografis yang menantang melalui Pegunungan Titiwangsa dengan memanfaatkan terowongan dan jembatan layang yang dirancang khusus untuk mengatasi kontur tanah dan elevasi. Koridor ini akan menghubungkan kota-kota vital seperti Cherating, Kuantan Port City, Kota SAS, Paya Besar, Maran, Temerloh, dan Bentong, sebelum akhirnya tiba di Gombak Integrated Terminal sebagai gerbang menuju kawasan metropolitan Lembah Klang yang padat.

Perbandingan Teknis dengan Sistem Kereta Cepat Indonesia

Jika dibandingkan dengan sistem kereta cepat Whoosh di Indonesia yang menggunakan KRL EMU seri CR400AF atau KCIC400AF, spesifikasi teknis East Coast Rail Link (ECRL) menunjukkan perbedaan mendasar pada kelas kecepatan dan fokus layanan yang ditawarkan kepada publik. Kereta cepat Whoosh beroperasi dengan kecepatan desain hingga 420 kilometer per jam dan kecepatan operasional maksimal mencapai 350 kilometer per jam, yang jauh melampaui batas 250 kilometer per jam untuk kategori high speed railway standar internasional.

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Selain itu, status rel dan fungsi operasional kedua sistem ini juga berbeda signifikan karena ECRL dirancang untuk melayani gabungan antara kereta penumpang dan kereta barang sekaligus guna mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional. Sebaliknya, Whoosh sepenuhnya difokuskan hanya pada angkutan penumpang dengan panjang lintasan yang masih baru mencapai 142,3 kilometer dibandingkan dengan rencana panjang lintasan ECRL yang mencapai 665 kilometer, menjadikan ECRL sebagai proyek infrastruktur dengan jangkauan wilayah yang jauh lebih luas dan kompleks secara geografis.