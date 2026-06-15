Meskipun gagal di final Liga Champions, Eberechi Eze menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan tetap bersedia menjadi eksekutor penalti untuk tim Inggris di Piala Dunia 2026.

Eberechi Eze Tetap Yakin Jadi Eksekutor Penalti bagi Inggris di Piala Dunia 2026 Meskipun gagal di final Liga Champions , Eberechi Eze menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan tetap bersedia menjadi eksekutor penalti untuk tim Inggris di Piala Dunia 2026 .

Pemain Arsenal berusia 27 tahun ini berjalan meninggalkan lapangan usai pertandingan Liga Premier melawan Tottenham di London, Minggu, 23 November 2025. Eze merupakan salah satu pemain Arsenal yang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dari titik penalti ketika timnya kalah dari Paris Saint-Germain (PSG) dalam adu penalti di final Liga Champions 2025/2026. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuat Eze kehilangan keberanian untuk mengambil tanggung jawab yang sama di masa mendatang.

Saat ditanya tentang kesediaannya untuk menjadi eksekutor jika Inggris harus menjalani adu penalti di Piala Dunia, Eze memberikan jawaban yang tegas. Sikap percaya dirinya ini menunjukkan ia siap untuk menghadapi tantangan, meskipun baru saja mengalami momen sulit. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Eze berkomitmen tetap berada di garis depan, siap mengambil tanggung jawab dalam situasi krusial di turnamen mendatang. Menurut Eze, sepak bola selalu memberikan pengalaman yang manis dan pahit.

Oleh karena itu, ia memilih untuk menerima pengalaman buruk sebagai bagian dari perjalanan kariernya.





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