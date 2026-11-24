Film fantasi Ebenezer karya Johnny Depp memimpin box office Inggris dan Irlandia. Pencapaian ini menandai kembalinya Depp ke layar lebar setelah delapan tahun.

Film fantasi terbaru berjudul Ebenezer berhasil menguasai posisi teratas box office di Inggris dan Irlandia pada pekan pembukaannya. Karya ini dibintangi oleh Johnny Depp yang kembali menunjukkan dominasinya di layar lebar setelah periode panjang tanpa produksi besar di Hollywood. Keberhasilan ini menjadi sinyal positif signifikan bagi karier aktor tersebut di industri perfilman global.

Detail Kinerja Box Office Terbaru

Pada periode 13 hingga 15 November, film tersebut mencetak debut global yang sangat gemilang dengan pendapatan mencapai sekitar 42 juta dolar AS. Di pasar domestik Inggris dan Irlandia, Ebenezer langsung memimpin daftar pendapatan bioskop, menandai pencapaian penting bagi Johnny Depp sejak kemunculan terakhirnya di Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald pada tahun 2018.

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Kasta Akting Berpengalaman dan Produksi

Produksi ini menghadirkan pendekatan cerita yang lebih gelap dari narasi aslinya yang sudah dikenal luas. Di dalamnya, hadir sejumlah aktor ternama seperti Ian McKellen, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, dan Daisy Ridley. Kombinasi talenta ini memperkuat daya tarik film fantasi tersebut di kalangan penonton bioskop internasional.

Peringkat Ramayana dan I Play Rocky

Film India Ramayana: Rise of a Legend turun ke peringkat ketiga setelah sebelumnya memimpin tangga box office pada pekan debutnya. Film tersebut memperoleh sekitar 1,1 juta pound sterling pada periode tersebut sehingga total pendapatannya di Inggris dan Irlandia mencapai 4,2 juta pound. Penurunan pendapatan hanya sekitar 36 persen dibandingkan pekan sebelumnya menunjukkan performa yang masih terbilang kuat.

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Posisi kedua ditempati oleh film I Play Rocky yang berhasil meningkatkan pendapatan pada pekan keduanya. Film tersebut meraih sekitar 1,1 juta pound sterling, naik 101 persen dibandingkan pekan sebelumnya, dengan total sementara mencapai 2,3 juta pound. Peningkatan performa ini menunjukkan ketahanan film tersebut di tengah persaingan minggu kedua.

Analisis Pasar dan Proyeksi Akhir Tahun

Film Wild Horse Nine dan Wicker melengkapi lima besar dengan pendapatan masing-masing sekitar 676 ribu dan 655 ribu pound sterling. Dengan respons awal yang positif, perjalanan Ebenezer di bioskop internasional kini menjadi salah satu pencapaian menarik dalam persaingan perfilman menjelang akhir tahun 2026. Data ini mencerminkan tren pasar yang dinamis dan penuh harapan bagi para pembuat film.