Penyerang Manchester United, Benjamin Šeško, menyatakan keyakinannya bahwa Michael Carrick layak diangkat sebagai manajer permanen setelah performa impresifnya sebagai pelatih sementara. Šeško memuji kepemimpinan dan ketelitian Carrick dalam mempersiapkan tim.

Penyerang muda Manchester United , Benjamin Šeško , dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Michael Carrick sangat layak untuk diangkat sebagai manajer permanen klub. Carrick sendiri telah kembali ke Old Trafford pada awal tahun ini, awalnya ditunjuk sebagai pelatih sementara untuk mengisi kekosongan setelah pemecatan manajer sebelumnya.

Penunjukan Carrick kala itu bertujuan untuk menstabilkan tim hingga akhir musim. Namun, performa impresif yang ditunjukkan di bawah kepemimpinannya telah mengubah persepsi banyak pihak, termasuk Šeško, yang melihat Carrick sebagai solusi jangka panjang yang ideal untuk klub. Šeško mengungkapkan kekagumannya terhadap gaya kepemimpinan Carrick dalam sebuah wawancara dengan BBC Sports. Ia menekankan bahwa Carrick membawa energi positif dan suasana baru yang sangat dibutuhkan oleh skuad Manchester United.

Lebih dari sekadar energi, Šeško juga menyoroti ketelitian Carrick dalam mempersiapkan tim sebelum setiap pertandingan. Persiapan yang matang ini, menurut Šeško, menjadi salah satu faktor kunci di balik kebangkitan performa Manchester United. Sejak Carrick mengambil alih kendali, Setan Merah berhasil merangkak naik ke posisi ketiga klasemen sementara Premier League, membuka peluang besar untuk kembali berkompetisi di Liga Champions musim depan.

Kemenangan demi kemenangan yang diraih di bawah asuhan Carrick telah membuktikan bahwa ia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk membawa Manchester United kembali ke puncak kejayaan. Šeško secara pribadi sangat berharap manajemen klub segera meresmikan status Carrick sebagai manajer permanen, karena ia percaya bahwa Carrick adalah sosok yang tepat untuk memimpin tim menuju masa depan yang lebih cerah. Ia meyakini bahwa dengan Carrick di pucuk pimpinan, Manchester United akan mampu meraih kembali kejayaan yang pernah diraih di masa lalu.

Saat ini, Manchester United tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan penting melawan Liverpool di Old Trafford pada akhir pekan ini. Pertandingan ini menjadi penentu bagi ambisi klub untuk kembali berlaga di Liga Champions musim depan. Jika berhasil mengamankan kemenangan, Manchester United secara otomatis akan mengunci satu tiket menuju kompetisi elit Eropa tersebut.

Kemenangan ini tidak hanya akan menjadi pencapaian besar bagi tim, tetapi juga akan menjadi bukti nyata bahwa Carrick adalah manajer yang tepat untuk membawa Manchester United kembali ke jalur kemenangan. Šeško dan rekan-rekannya bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam pertandingan tersebut, demi mewujudkan impian untuk kembali berkompetisi di Liga Champions dan demi membuktikan bahwa Carrick pantas mendapatkan kepercayaan sebagai manajer permanen.

Dukungan dari para pemain, ditambah dengan performa impresif yang telah ditunjukkan, memberikan harapan besar bagi Manchester United untuk meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Liverpool. Klub sepak bola profesional yang berbasis di Old Trafford, Manchester Raya ini, terus berjuang untuk mempertahankan posisinya di papan atas Liga Primer Inggris, kompetisi utama di Inggris yang diikuti oleh 20 tim terbaik





