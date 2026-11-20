Dyson Air Lab di Plaza Senayan menghadirkan pengalaman langsung lima perangkat terbaru termasuk kipas dan pemurni udara HushJet serta alat styling rambut Airwrap hingga November 2026.

Penggemar teknologi gaya hidup kini memiliki kesempatan langka untuk mencoba langsung inovasi terbaru dari Dyson di tengah ibukota. Dyson Air Lab, sebuah experiential pop-up store eksklusif, resmi dibuka di Plaza Senayan, Jakarta. Lokasi strategis ini menyediakan akses langsung bagi konsumen untuk menjajal lima perangkat unggulan brand tersebut yang menggabungkan rekayasa aliran udara canggih. Acara spesial ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 29 November 2026, memberikan waktu yang cukup panjang bagi publik untuk mengevaluasi setiap fitur produk.

Strategi Ekspansi Produk Dyson di Jakarta

Awalnya dikenal luas berkat keberhasilan perangkat penataan rambut yang revolusioner, perusahaan teknologi ini kini memperluas cakupan pasar mereka. Ekspansi ini mencakup alat-alat yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan harian dan kesehatan lingkungan, mulai dari pendingin ruangan hingga pemurni udara. Dengan meluncurkan Dyson Air Lab, Dyson bertujuan untuk mendekatkan teknologi premium mereka dengan masyarakat urban yang semakin sadar akan kualitas hidup. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan produk-produk tersebut dalam lingkungan yang dirancang khusus untuk menampilkan performa mesin secara optimal.

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Dyson HushJet Mini Cool Fan dan Purifier Compact

Dua perangkat terbaru yang menjadi sorotan utama adalah Dyson HushJet Mini Cool Fan dan Dyson HushJet Purifier Compact. Kipas genggam portabel ini dirancang khusus untuk memberikan kesejukan saat pengguna beraktivitas di luar ruangan atau saat bepergian. Dengan bobot yang sangat ringan hanya 212 gram, perangkat ini menawarkan fleksibilitas tinggi dalam penggunaan. Pengguna dapat memegangnya, meletakkannya di meja kerja, atau bahkan memakainya saat bepergian dengan mudah.

Di balik ukurannya yang mungil, kipas ini dilengkapi dengan motor DC tanpa sikat yang mampu berputar hingga 65.000 RPM. Kecepatan putaran ini menghasilkan aliran udara yang kuat dengan kecepatan mencapai 25 meter per detik. Selain performa, daya tahan baterai menjadi poin penting karena klaim perusahaan menyebutkan kipas ini dapat bertahan hingga enam jam pemakaian. Hal ini menjadikannya solusi praktis untuk menghadapi cuaca panas di kota-kota besar tanpa harus sering mencari sumber listrik.

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Selain fitur pendinginan, teknologi HushJet juga diterapkan pada versi pemurni udaranya. Dyson HushJet Purifier Compact hadir untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah atau ruang kerja. Perangkat ini menggunakan teknologi proyeksi udara yang dirancang untuk meminimalkan turbulensi, sehingga proses penyaringan udara berjalan lebih senyap dan efisien. Fokus utamanya adalah memberikan lingkungan indoor yang bersih dari partikel berbahaya yang sering diabaikan.

Kemampuan penyaringan perangkat ini diklaim mampu menangkap 99,97 persen partikel berukuran hingga 0,3 mikron. Angka spesifik ini mencakup alergen umum, spora jamur, dan polutan udara lainnya yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Tidak hanya itu, desain filter pada perangkat ini juga dioptimalkan untuk mempertahankan performanya hingga lima tahun. Hal ini mengurangi frekuensi penggantian filter dan memberikan kenyamanan jangka panjang bagi pemiliknya di ruang tinggal maupun area aktivitas sehari-hari.

Revolution Styling Rambut dengan Dyson Airwrap Co-anda2x

Selain fokus pada kesehatan udara, Dyson Air Lab juga menonjolkan kembali dominasinya di sektor perawatan rambut dengan Dyson Airwrap Co-anda2x. Perangkat ini memanfaatkan teknologi Coanda, yaitu prinsip fisika di mana aliran udara menciptakan tarikan yang memungkinkan rambut untuk membungkus secara alami mengelilingi barrel alat. Teknologi ini mengubah cara pengguna menata rambut, membuat proses pembentukan gelombang menjadi jauh lebih praktis dan intuitif.

Bagi mereka yang memiliki rambut pendek dengan gaya highlight, perangkat ini menawarkan keunggulan estetika yang signifikan. Hasil styling bergelombang dari Dyson Airwrap Co-anda2x dapat membantu memamerkan dimensi warna pada rambut dengan lebih jelas dan menarik. Proses styling tidak lagi bergantung pada panas ekstrem yang berpotensi merusak struktur rambut, melainkan menggunakan kombinasi aliran udara hangat dan hembusan udara dingin untuk menetapkan bentuk gelombang.

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Dibalik fungsinya sebagai alat styling, perangkat ini didukung oleh Hyperdymium 2, sebuah motor digital yang dirancang khusus untuk perawatan rambut. Motor ini mampu menghasilkan tekanan udara dua kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Kekuatan ini membantu proses pengeringan sekaligus penataan rambut secara bersamaan melalui aliran udara, sehingga menghemat waktu dan melindungi rambut dari kerusakan termal. Inovasi ini menegaskan komitmen Dyson dalam menggabungkan estetika dan kesehatan rambut.

Versatilitas Fitur 6-in-1 dan Dyson Airsmooth

Salah satu daya tarik utama Dyson Airwrap Co-anda2x adalah fleksibilitasnya yang ditawarkan dalam satu perangkat. Perangkat ini menyediakan fungsi 6-in-1 yang mencakup berbagai kebutuhan styling mulai dari mengeringkan, mengeriting, meluruskan, hingga menghaluskan dan memberikan volume pada rambut. Kemudahan ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai gaya rambut tanpa perlu membeli banyak alat terpisah. Bagi pemilik rambut dengan tekstur tertentu, kemampuan untuk menambahkan tekstur dan bentuk gelombang menjadi nilai tambah yang sangat berarti.

Selain Airwrap, pengalaman di Dyson Air Lab juga mencakup kesempatan untuk mencoba Dyson Airsmooth styling brush. Alat ini melengkapi ekosistem perawatan rambut dengan pendekatan yang berbeda namun tetap menggunakan prinsip aliran udara yang sama. Kehadiran berbagai perangkat ini dalam satu lokasi memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana teknologi aliran udara dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kenyamanan dan gaya hidup modern. Pengunjung tidak hanya mendapatkan produk, tetapi juga edukasi tentang bagaimana mesin tersebut bekerja untuk hasil yang lebih baik.