Dyastasita Widya Budi: Pembuktian Konsisten - alias Viral - Pada Penjurian CCP dan Penampilan Berubahnya SUVnya

Penjarian Dyastasita Widya Budi, juru lomba LCC MPR, memicu kegugupan publik dan investigasi lekukan harta kekayaannya. Tidak seperti pejabat di Jakarta umumnya dengan mobil mewah, Dwi tidak memiliki aset komersil, tapi justru memiliki aset properti high premium di Jakarta. Ini memicu spekulasi sederetan, apakah ia loyalis moda transportasi umum transjakarta, atau justru taksi mobil dinas dari sekretariat.

Dyastasita Widya Budi viral usai dinilai tidak konsisten saat menjadi juri lomba LCC MPR. rekam jejak hartanya di situs resmi e-LHKPN KPK justru mengungkap fakta unik.

Ia mendobrak stereotip pejabat eselon ibu kota yang biasanya mengoleksi deretan mobil mewah. Sebagai Kepala Biro Pengkajian Konstitusi, absennya aset otomotif ini tentu menjadi anomali gaya hidup birokrat. Publik kini bertanya-tanya bagaimana cara sang pejabat berangkat kerja ke kawasan Senayan setiap harinya. Berdasarkan data LHKPN periodik 2025 yang disetor pada 26 Maret 2026, total kekayaan bersihnya mencapai Rp581.220.940.

Angka ini sebenarnya cukup standar bagi seorang abdi negara di level manajerial. Sebagian besar hartanya justru terkunci dalam bentuk properti bernilai tinggi di titik strategis. Ia tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Jakarta Pusat serta Jakarta Selatan senilai Rp697.120.000. Selain properti, ia juga melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp1.675.031 sebagai harta likuid.

Laporan tersebut juga mencatat secara transparan adanya beban utang senilai Rp117.574.091. Kejutkan terbesar muncul saat menengok rincian kolom "Alat Transportasi dan Mesin" pada dokumen negara tersebut. Nilai aset pada bagian ini tercatat nol rupiah tanpa basa-basi. Ia resmi tercatat tidak memiliki satu pun mobil pribadi maupun sepeda motor harian.

Fakta "garasi kosong melompong" ini jelas berbanding terbalik dengan nilai aset propertinya yang gemilang. Kondisi ini memicu ragam spekulasi warganet soal mobilitas hariannya di Jakarta yang terkenal macet. Apakah ia adalah loyalis sejati transportasi umum terintegrasi seperti MRT dan TransJakarta? Atau justru ia sepenuhnya mengandalkan mobil dinas operasional dari sekretariat jenderal tempatnya bernaung? Ikuti Kuisnya ...





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Situs LKHPN Nilai Aset Mobil Pribadi Sejarah Hartanya Alat Transportasi Dan Mesin Properti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Profil Dyastasita WB: Juri LCC MPR yang Viral, LHKPN Miliknya Tak Punya KendaraanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Kekayaan Dyastasita Widya Budi Juri LCC 4 Pilar MPR RI Versi LHKPN, Tak Punya Kendaraan?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Siapa Dyastasita Widya Budi? Juri LCC 4 Pilar MPR RI yang Anulir Jawaban Benar PesertaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Juri LCC Gambaran Pejabat yang Tak Mau Dengar Kritik dan Akui KesalahanNama Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi mendadak menjadi sorotan publik usai polemik penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC)

Read more »