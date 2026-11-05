DWP Jakpus Raih Juara 3 Lomba Busana DWP DKI Jakarta 2026

Dharma Wanita Persatuan Jakarta Pusat meraih juara ketiga dalam lomba peragaan busana tingkat provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 5 November 2026 dengan tema harmoni budaya.

Kota Administrasi Jakarta Pusat kembali menunjukkan prestasinya di kancah seni dan budaya pada Kamis, 5 November 2026. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Administrasi Jakarta Pusat berhasil meraih posisi juara ketiga dalam ajang bergengsi Lomba Peragaan Busana DWP Provinsi DKI Jakarta. Puncak acara tersebut diselenggarakan di Balai Kota DKI Jakarta pada siang hari, menandai keberhasilan kolaborasi antarwilayah dalam melestarikan warisan tekstil nusantara. Pencapaian ini menjadi bukti nyata kualitas kreativitas para anggota DWP di ibu kota yang terus berinovasi tanpa kehilangan akar budaya.

Harmoni Budaya Shibori dan Batik Betawi

Penghargaan tertinggi untuk kategori pemenang utama dalam lomba ini diraih oleh Lia Hari, yang merupakan Istri Kepala Bagian Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lia Hari mewakili DWP Jakarta Pusat dengan menampilkan koleksi busana yang mengangkat tema sangat spesifik yaitu "Harmoni Dua Simpul: Ketika Shibori Menyapa Batik Betawi". Tema ini bukan sekadar pilihan estetika belaka, melainkan sebuah pernyataan kuat tentang integrasi dua teknik pewarnaan kain yang berasal dari budaya berbeda. Kontras antara kesabaran teknik Jepang dan keberanian motif lokal menjadi kunci utama penilaian juri dalam menentukan pemenang di ajang tahunan ini.

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Lisniawati Uus Kuswanto, yang menjabat sebagai Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta, memberikan penjelasan mendalam mengenai filosofi di balik pilihan desain pemenang. Ia menegaskan bahwa perpaduan teknik pewarnaan kain Jepang atau Shibori dengan metode tradisional ikat celup serta Batik Betawi membentuk harmonisasi dua budaya yang memiliki karakter sangat berbeda. Lisniawati Uus Kuswanto menekankan bahwa Shibori merupakan seni ikat celup khas Jepang yang filosofinya sarat makna tentang kesabaran, ketekunan, serta keindahan yang ditemukan dalam ketidaksempurnaan. Di sisi lain, Batik Betawi dipandang sebagai jati diri masyarakat lokal yang menampilkan warna-warna cerah dengan motif yang berani dan khas.

Pengakuan Prestasi dan Peran Stakeholder

Selain meraih juara ketiga secara keseluruhan, Ketua DWP Kota Administrasi Jakarta Pusat Witri Yenny Arifin juga menerima penghargaan khusus dengan kategori Busana Terniat. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas ketelitian dan kehalusan detail yang ditunjukkan dalam proses pembuatan dan penataan busana. Kehadiran Witri Yenny Arifin di podium penghargaan menunjukkan bahwa DWP Jakarta Pusat tidak hanya berkompetisi dalam aspek desain, tetapi juga dalam eksekusi teknis yang presisi. Hal ini menegaskan bahwa organisasi berbasis perempuan ini memiliki standar kualitas tinggi dalam setiap kegiatan sosial dan budaya yang digelarnya.

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Keberhasilan DWP Jakarta Pusat ini tidak lepas dari dukungan dan arahan dari para tokoh kunci di tingkat provinsi dan kota. Lisniawati Uus Kuswanto menyampaikan bahwa kecantikan seorang ibu DWP sesungguhnya tidak terpancar dari mahalnya baju yang dikenakan, melainkan dari rasa percaya diri dan keikhlasan para ibu dalam meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Pernyataan ini menjadi pesan moral penting yang mengingatkan peserta bahwa nilai spiritual dan dedikasi jauh lebih berharga daripada aspek materi dalam kegiatan budaya. Fokus utama memang seharusnya tertuju pada pengembangan karakter dan pelestarian nilai-nilai luhur bangsa.

Dampak Sosial dan Masa Depan Warisan Budaya

Kegiatan yang diselenggarakan oleh DWP Provinsi DKI Jakarta ini menelan partisipasi cukup massif dari berbagai elemen masyarakat. Sekitar 37 peserta hadir dari lima wilayah kota administrasi, Kabupaten Kepulauan Seribu, serta unit pelaksana perangkat daerah atau UKPD. Jumlah peserta yang beragam ini menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program yang diinisiasi oleh DWP Provinsi DKI Jakarta. Yenny N. Ali Maulana, Ketua Panitia Lomba Peragaan Busana DWP DKI Jakarta, menjelaskan bahwa acara ini merupakan bagian integral dari program kerja Bidang Ekonomi DWP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Menurut Yenny N. Ali Maulana, lomba peragaan busana ini memiliki fungsi ganda sebagai wadah pengembangan kreativitas anggota serta sarana strategis untuk melestarikan dan mengembangkan wastra Nusantara. Ia berharap para peserta tidak hanya menampilkan busana di atas panggung, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi teknik shibori dengan Batik Betawi diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam industri kreatif lokal. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

Diharapkan ke depannya kegiatan serupa dapat meningkatkan peran anggota DWP dalam menjaga dan memperkenalkan warisan budaya Betawi agar semakin dikenal oleh masyarakat luas hingga ke mancanegara. Lisniawati Uus Kuswanto optimis bahwa upaya pelestarian melalui cara modern seperti peragaan busana akan membuat budaya lokal lebih relevan bagi generasi muda. Dengan dukungan penuh dari berbagai stakeholder, DWP Jakarta Pusat berencana terus menggarap proyek-proyek seni yang bernilai tinggi. Prestasi juara ketiga ini menjadi modal penting untuk meningkatkan eksistensi kota administrasi di tengah persaingan budaya tingkat provinsi.