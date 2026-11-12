Duta Besar Rusia untuk AS Alexander Darchiev Meninggal Dunia di Usia 66 Tahun

Menteri Luar Negeri Rusia mengumumkan kematian mendadak diplomat senior Alexander Darchiev di Moskow pada 11 November 2026, memicu belasungkawa dari Washington.

Kementerian Luar Negeri Rusia pada Rabu, 11 November 2026, resmi mengumumkan bahwa Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Alexander Darchiev, telah meninggal dunia secara mendadak di Moskow. Sang diplomat senior berusia 66 tahun ketika kabar duka tersebut disampaikan ke publik internasional. Pengumuman ini muncul di tengah upaya kedua negara superpower untuk memperbaiki hubungan diplomatik yang sempat memburuk akibat konflik panjang di Ukraina.

Detail Kematian Dan Pengobatan

Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis, 12 November 2026, menyatakan bahwa Alexander Darchiev meninggal setelah sebelumnya berjuang melawan penyakit kronis. Otoritas Rusia tidak mengungkapkan secara terperinci penyakit spesifik yang dideritanya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengonfirmasi bahwa diplomat senior tersebut telah lama menghadapi masalah kesehatan yang serius. Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, Darchiev sebelumnya telah meninggalkan Kedutaan Besar Rusia di Washington DC dan kembali ke Moskow. Kepulangannya ke Rusia dilakukan untuk menjalani perawatan medis atas penyakit jangka panjang yang dideritanya.

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Peran Diplomatik Dan Pengalaman

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Darchiev sebagai sosok diplomat berpengalaman yang memiliki peran penting dalam menangani salah satu bidang paling menantang dalam kebijakan luar negeri Moskow. Kementerian tersebut mengenangnya sebagai seorang profesional yang luar biasa dalam melayani kepentingan nasional. Alexander Darchiev bertugas di salah satu bidang paling menantang dalam kebijakan luar negeri Rusia, yang melibatkan negosiasi dengan mitra Barat. Kementerian menyampaikan belasungkawa yang paling mendalam dan tulus kepada keluarga serta orang-orang terdekat Alexander Darchiev. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemerintah Washington mengetahui kabar tersebut dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga serta orang-orang terdekat sang diplomat.

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Konteks Hubungan Bilateral Dan Trump

Darchiev merupakan diplomat kawakan Rusia yang dikenal kerap melontarkan kritik keras terhadap negara-negara Barat. Ia mulai menjabat sebagai Duta Besar Rusia untuk AS pada Maret 2025, ketika hubungan kedua negara mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah mengalami ketegangan panjang akibat konflik Ukraina. Masa tugasnya bertepatan dengan perubahan pendekatan kebijakan luar negeri Washington di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Donald Trump membuka kembali pembicaraan bilateral dengan Moskow dan mengurangi bantuan AS kepada Ukraina, sebuah langkah yang turut menandai mencairnya hubungan antara kedua kekuatan besar tersebut. Sebagai perwakilan utama Rusia di Washington, Darchiev menjalankan tugas diplomatiknya di tengah perubahan hubungan kedua negara yang sebelumnya dibayangi sanksi, perselisihan geopolitik, dan perang Rusia-Ukraina.

Masa Jabatan Di Kanada Dan Atlantik Utara

Sebelum ditunjuk sebagai duta besar untuk AS, Darchiev memiliki pengalaman panjang dalam menangani hubungan Rusia dengan negara-negara Barat. Berdasarkan informasi Kedutaan Besar Rusia di AS, ia pernah memimpin Departemen Atlantik Utara di Kementerian Luar Negeri Rusia. Alexander Darchiev juga pernah dipercaya menjadi Duta Besar Rusia untuk Kanada selama tujuh tahun, yakni sejak 2014 hingga 2021. Pengalaman tersebut menjadikannya salah satu diplomat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hubungan Rusia dengan Amerika Utara. Kematian Darchiev meninggalkan kekosongan signifikan dalam struktur diplomatik Rusia di Washington DC di saat hubungan kedua negara sedang dalam fase pemulihan kritis.