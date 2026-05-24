Duta Besar Palestina menyampaikan kecaman terhadap Israel

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah A. K. Alsattari, menyampaikan kecaman terhadap Israel menurut Hendro, seorang aktivis yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0. Hendro mengungkapkan pengalaman yang dialaminya saat diculik dan disika oleh tentara Israel. Hendro juga mengatakan bahwa suara untuk memperjuangkan Palestina tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah A. K. Alsattari, berbincang dengan salah satu aktivis yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0 yang tiba di pintu kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (24/5/2026) sore.

Teriakan semangat dan dukungan haru silih berganti menyambut para aktivis yang tiba di Bandara Soetta. Salah satunya Hendro Prasetyo, pemuda 24 tahun yang memiliki nyali besar melewati samudera untuk menuju Palestina. Bagi Hendro, keikutsertaan dalam Global Sumud Flotilla bukan lahirlah atas keputusan singkat. Perjuangan mendukung kemerdekaan dan membebaskan tahanan menjadi alasan menguatkan bagi Hendro menjalani misi tersebut.

Perjalanan kapal berubah menjadi mencekam. Kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh tentara Israel. Hendro menjadi salah satu WNI yang ikut diculik oleh tentara Israel saat menjalani misi kemanusiaan GSF. Menurutnya, tindakan penyiksaan tentara Israel sebetulnya sudah berjalan sejak lama, termasuk Global Sumud Flotilla pertama.

Kalau tahun lalu, penyiksaan dirasakan oleh beberapa orang penting, tapi kalau sekarang dirasakan oleh semua orang. Dia kembali mengingat saat detik-detik pertama kali kapalnya diintersep oleh tentara Israel. Sebelum penculikan terjadi, beberapa drone terlihat memantau pergerakan kapal dari udara. Ketika drone-drone mencoba mendekati kapal, Hendro menyebut, seluruh anggota tim sepakat untuk membuang alat komunikasi.

Ini menjadi salah satu strategi rombongan GSF supaya informasi internal tidak disalahgunakan. Tanpa perlawanan berarti, Hendro bersama aktivis lainnya dengan berat hati harus ikut ke kontainer sebuah kapal. Alih-alih akan menjalani pemeriksaan, Hendro mengaku mereka justru mengalami tekanan mental dan fisik. Salah satu contohnya yaitu penggunaan bom.

Suara ledakan dan ancaman akan terus muncul, bahkan saat memasuki waktu makan. Sebagaimana bentuk solidaritas, Hendro memilih melakukan mogok makan selama di penjara. Dia mengungkapkan, para aktivis yang ditangkap selalu berprinsip 'Segala kebaikan Israel adalah penderitaan'. Di tengah situasi penuh tekanan, rasa curiga muncul terhadap makanan yang diberikan.

Hendro mengatakan para tentara memang memberikan roti dan air minum, tapi situasi yang tertekan membuat mereka tidak merasa tenang. Selain itu, kecurigaan muncul terhadap makanan yang diberikan. Para aktivis curiga 'apakah ada racun atau tidak dalam makanan tersebut. Pada akhirnya, hendro terpaksa minum akibat dehidrasi yang dirasakannya.

'Sehingga ya pasti dari saya sendiri melakukan hunger strike (mogok makan), tidak makan rotinya sama sekal,' tandasnya. Hendro juga merasakan berbagai penyiksaan seperti aktivis yang lain. Mulai dari pemukulan, penonjokan, diinjak, hingga disetrum. Dari segala penyiksaan tersebut, disetrum menjadi paling sadis baginya selama di penjara Israel tersebut.

Meski pelayaran kali ini belum berhasil menuju Gaza, Palestina. Pengalaman diculik dan disika menjadi hal yang paling membekas bagi hendro. Hari-hari penuh kekhawatiran di tengah laut hingga tekanan yang dirasakan menjadi cerita yang tak akan pernah hilang dari ingatan. Bagi hendro, perjalanan ini belum benar-benar sampai usai.

Namun, dia menegaskan bahwa suara untuk memperjuangkan Palestina tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengucap syukur saat menerima kembali kedatangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) aktivis Global Sumud Flotilla yang telah dibebaskan dari penahanan Israel di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

'Alhamdulillah pada sore hari ini, sembilan saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air,' kata dia usai menyambut kedatangan sembilan WNI di Bandara Soetta, Tangerang, Minggu (24/5/2026. Sugiono juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang ikut membantu mengupayakan kepulangan sembilan WNI ke tanah air, baik itu pemerintahan Yordania dan Mesir, serta Global Sumud Flotilla dan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).

'Terlebih khusus lagi Pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod, waktu itu,' ungkap dia. Sugiono pun kembali menegaskan, Indonesia mengecam perlakuan Israel terhadap sejumlah aktivis yang hendak memberikan bantuan ke Palestina.

'Jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan,' kata Sugiono.

Jurnalis dan Relawan Blak-blakan Momen Penculikan Tentara Israel, Dipaksa Sujud & Dipukul





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Global Sumud Flotilla Palestina Israel Penahanan Pengalaman Kecaman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dubes Palestina Sambut Langsung 9 WNI yang Sempat Ditahan Israel di Bandara SoettaAbdalfatah A. K. Alsattari hadir di Bandara Internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menyambut kepulangan sembilan WNI.

Read more »

Mendarat di Soetta, 9 WNI yang Ditahan Israel Disambut Menlu RI dan Dubes PalestinaSembilan WNI relawan Global Sumud Flotilla yang ditangkap Israel akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan selamat sore ini.

Read more »

Dubes Palestina Puji 9 WNI yang Sempat Ditahan Israel: Kalian PahlawanDuta Besar Palestina Ucapkan Terima Kasih dengan Penuh Haru

Read more »

Kesaksian Hendro, Penyiksaan Disetrum Tinggalkan Trauma MendalamTangis haru keluarga pecah menyambut kedatangan para relawan yang selamat setelah mengalami penahanan selama misi kemanusiaan menuju Gaza.

Read more »