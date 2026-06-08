Duta besar dari 8 negara sahabat telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara setibanya para duta besar di Istana Merdeka.

Duta Besar dari 8 Negara Sahabat Serahkan Surat Kepercayaan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka . Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara setibanya para duta besar di Istana Merdeka .

Setelahnya, para duta besar menyerahkan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden Prabowo. Masing-masing duta besar kemudian berfoto bersama Presiden dan selanjutnya diterima di ruang veranda belakang Istana Merdeka. Setelah pertemuan selesai, para duta besar berpamitan dengan Presiden dan menuju tangga depan Istana Merdeka. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno. Duta besar yang hadir dalam kesempatan tersebut antara lain: 1. Sumadhurika Sashikala Premawardhane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia; 2.

Christopher Baltazar Montero, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia; 3. Petr Kopřiva, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ceko untuk Republik Indonesia; 4. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Palestina untuk Republik Indonesia; 5. Dimitrios Michalopoulos, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yunani untuk Republik Indonesia; 6.

Salam Al Achkar, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Lebanon untuk Republik Indonesia; dan 7. Usai menyerahkan surat kepercayaan, masing-masing duta besar kemudian berfoto bersama Presiden. Selanjutnya, para duta besar diterima oleh Presiden di ruang veranda belakang Istana Merdeka. Setelah pertemuan selesai, para duta besar berpamitan dengan Presiden dan selanjutnya menuju tangga depan Istana Merdeka.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno





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Duta Besar Surat Kepercayaan Presiden Prabowo Istana Merdeka

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