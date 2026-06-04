Dusan Vlahovic Resmi Tinggalkan Juventus, Klub Eropa Besar Siap Rekrut

Penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, akan keluar pada musim panas dengan status bebas transfer setelah negosiasi kontrak gagal. Klub-klub Eropa seperti Bayern, Chelsea, Newcastle, dan Barcelona digembirakan akan merekrutnya.

Dusan Vlahovic , penyerang asal Serbia yang bermain untuk Juventus , akan meninggalkan klub pada saat musim panas mendatang dengan status bebas transfer . Keputusan ini diambil setelah negosiasi perpanjangan kontrak tidak mencapai kesepakatan antara keduanya.

Juventus sendiri mengaku tidak mampu memenuhi tuntutan gaji yang diajukan Vlahovic. Sejak bergabung dari Fiorentina pada Januari 2022, Vlahovic telah menjadi salah satu pemain paling produktif di Serie A dengan menyumbang 50 gol, hanya kalah dari Lautaro Martinez di periode yang sama. Performa impresifnya membuat banyak klub besar Eropa seperti Bayern Munchen, Chelsea, Newcastle United, Barcelona, dan sebelumnya Arsenal tertarik untuk mendatangannya secara gratis.

Meski sempat mengalami cedera yang membuatnya absen di putar play-off Liga Champions melawan Galatasaray, prestasi Vlahovic termasuk liga champions tetap membuktikan kualitasnya. Menurut Gianluigi Chiellini, mantan bek Juventus, Vlahovic adalah profesional sejati yang seharusnya无权 mencari gaji lebih sesuai dengan kontribusinya. Kepergiannya dianggap sebagai kehilangan besar bagi Juventus, namun juga diakui sebagai keputusan yang wajar mengingat kinerja dan potensinya





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