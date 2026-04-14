Durasi Pertemuan Prabowo-Putin: Lima Jam Bahas Kemitraan Strategis di Moskow

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan intensif selama lima jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan strategis, khususnya di bidang energi, sumber daya mineral, dan pengembangan industri nasional. Setelah pertemuan di Moskow, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan diplomasi ke Paris untuk bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Berapa lama durasi pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi sorotan utama dalam rangkaian kunjungan strategis Presiden ke Eropa. Pertemuan yang berlangsung selama lima jam di Istana Kremlin, Moskow , pada Senin, 13 April 2026, menandai intensitas dialog yang signifikan antara kedua pemimpin negara. Sekretariat Presiden melalui siaran pers yang dikeluarkan pada Selasa, 14 April 2026, mengonfirmasi durasi pertemuan tersebut, yang menurut keterangan mencerminkan kedalaman pembahasan dan keseriusan kedua belah pihak dalam memperkuat kemitraan strategis .

Setelah pertemuan di Moskow, Presiden Prabowo langsung melanjutkan perjalanan menuju Paris, Prancis. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 3,5 jam ini menunjukkan komitmen Presiden untuk memaksimalkan agenda diplomasi strategisnya. Setibanya di Paris, Presiden dijadwalkan langsung bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, melanjutkan upaya untuk memperkuat kerja sama bilateral dan menyampaikan pandangan strategis Indonesia terkait dinamika global. Kunjungan ke Prancis ini menjadi bagian integral dari strategi diplomasi yang komprehensif, bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia.

Sebelum pertemuan di Kremlin, Prabowo Subianto telah mengutarakan maksud dan tujuannya berkunjung ke Moskow saat bertemu dengan Presiden Putin. Prabowo menekankan pentingnya konsultasi terkait kondisi geopolitik dunia yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Dalam pernyataannya yang disiarkan oleh Youtube Sekretariat Presiden pada Senin, 13 Maret 2026, Prabowo menyatakan keinginannya untuk berkonsultasi dengan Putin terkait perkembangan geopolitik global yang berlangsung sangat cepat. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran positif Rusia dalam menghadapi tantangan geopolitik saat ini. Prabowo berharap dapat mempererat kerja sama, terutama di bidang ekonomi dan energi. Kunjungan ke Rusia ini juga menjadi momen Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Kosmonaut kepada Presiden Putin dan masyarakat Rusia, menunjukkan penghormatan terhadap tradisi dan sejarah Rusia.

Pertemuan di Kremlin dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Indonesia, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah pertemuan bilateral, Prabowo dan Putin melanjutkan pertemuan empat mata yang berlangsung selama tiga jam.

Perjalanan diplomatik Presiden Prabowo ke Eropa ini bukan hanya sekadar pertemuan bilateral, melainkan juga representasi dari strategi politik luar negeri Indonesia yang aktif dan dinamis. Fokus pada penguatan kemitraan strategis, khususnya di sektor energi, sumber daya mineral, dan pengembangan industri nasional, mencerminkan prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Kunjungan ini juga menjadi platform bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategisnya dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia. Diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo, dengan rangkaian pertemuan di Moskow dan Paris, menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk berperan aktif dalam dinamika global, memperkuat posisi negara di panggung internasional, dan berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih stabil dan sejahtera. Agenda pertemuan di Paris dengan Presiden Macron akan menjadi momentum penting untuk memperdalam kerja sama bilateral, serta memperkuat posisi Indonesia dalam isu-isu global yang krusial. Kombinasi antara konsultasi strategis, penguatan kerja sama ekonomi, dan penyampaian pandangan global menjadikan kunjungan ini sebagai langkah penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prabowo Bertolak ke Moskow, Akan Bertemu 4 Mata dengan Presiden PutinPresiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Read more »

Prabowo dan Bahlil Temui Putin ke Rusia demi Ketahanan EnergiPresiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setiba di Moskow, Rusia.

Read more »

Rusia Ungkap Agenda Pertemuan Prabowo-Putin di Moskow, Soroti Kemitraan StrategisPemerintah Rusia mengungkap detail agenda pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Senin (13/4/2026).

Read more »

Putin Sebut Prabowo 'Sahabat' dalam Pertemuan di Moskow, Pererat Hubungan Indonesia-RusiaPresiden Rusia Vladimir Putin menyambut hangat Presiden RI Prabowo Subianto di Moskow, menandai penguatan hubungan diplomatik kedua negara dan komitmen kerja sama di berbagai sektor.

Read more »

Seskab ungkap hasil pertemuan lima jam Prabowo dan Putin di MoskowSekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia, Senin ...

Read more »

2 Kesepakatan Penting di Balik 5 Jam Pertemuan Prabowo dan Putin di MoskowPertemuan Prabowo dan Putin diawali 2 jam pertemuan bilateral, dilanjutkan tiga jam pertemuan empat mata antara kedua pemimpin,

Read more »