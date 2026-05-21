Dunia Masih Menopang Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, Meski Penggunaannya Rendah

Dunia masih membangun dan mengoperasikan lebih banyak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada tahun 2025, meskipun penggunaannya rendah. Meningkatnya keterjangkauan dan kelimpahan energi terbarukan, tenaga surya dan angin diklaim memenuhi permintaan listrik sebagian besar warga global.

Meningkatnya keterjangkauan dan kelimpahan energi terbarukan, tenaga surya dan angin diklaim memenuhi permintaan listrik sebagian besar warga global. China dan India memimpin pengembangan batu bara, dengan kapasitas batu bara China tumbuh 6% tahun lalu, meskipun produksi turun 1,2%. India, negara terpadat di dunia, sangat bergantung pada batu bara untuk memenuhi permintaan listrik yang melonjak. Amerika Serikat (AS) yang paling banyak membangun PLTU, dengan pembangkit listrik tenaga batu bara AS meningkat lebih dari 80 TWh dari tahun ke tahun.

Secara global, pembangkit listrik tenaga batu bara telah meningkat 0,3% sejauh tahun ini, sedangkan pembangkit listrik tenaga angin dan surya telah melonjak 10%





