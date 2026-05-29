Dunia Kerja Tinggalkan Stigma PTN vs PTS: Data Tunjukkan Gaji dan Peluang Lulusan PTS Lebih Unggul

Artikel ini mengangkat temuan data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2025 yang mengungkap perbedaan minimal antara lulusan PTN dan PTS dalam hal gaji awal serta waktu tunggu kerja. Melalui studi kasus Surya Sakagiri,探讨 pernyataan Dirjen Pendidikan Tinggi, dan pandangan pengamat, teks ini menekankan bahwa kompetensi individu kini lebih dihargai daripada label perguruan tinggi asal.

Dunia kerja tampaknya tidak lagi memandang lulusan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) secaraSignifikan berbeda. Data terkini bahkan menunjukkan bahwa lulusan PTS dapat memperoleh gaji awal yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan PTN.

Sebagai contoh, empat bulan setelah kelulusan dari Jurusan Manajemen Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 2023, Surya Sakagiri (24) berhasil mendapatkan pekerjaan dengan gaji di atas UMR Jakarta. Ia kemudian ditempatkan di Palembang, Sumatera Selatan, dengan gaji saat ini mencapai Rp 6,5 juta,远超 UMK Palembang yang hanya Rp 4,2 juta. Di perusahaan tersebut, Surya tidak menemukan perbedaan perlakuan antara lulusan PTN dan PTS.

Ia berpendapat bahwa semua kampus yang memberikan gelar sarjana setara, dan yang membedakan hanyalah prestasi serta kemampuan individu masing-masing. Data survei resmi dari Badan Pusat Statistik Tahun 2025 yang diolah dalam fitur pencarian PTS ini menguatkan pengamatan tersebut. Pada kelompok usia 20-25 tahun, 21 persen lulusan PTS mendapatkan pekerjaan formal pertama dalam waktu kurang dari satu bulan, sedikit lebih tinggi dibandingkan lulusan PTN (19,2 persen).

Dalam waktu 2-3 bulan setelah lulus, persentase lulusan PTS mencapai 34,7 persen, sedangkan lulusan PTN hanya 28,7 persen. Rata-rata gaji lulusan PTS di usia tersebut sebesar Rp 2,5 juta, mengungguli lulusan PTN yang hanya Rp 2 juta. Secara umum, kedua kelompok lulusan sebagian besar bekerja sebagai pegawai/karyawan (PTN 80,92 persen, PTS 78,37 persen) dengan persentase wirausaha yang relatif mirip, meskipun lulusan PTS sedikit lebih tinggi (7,51 persen vs 7 persen).

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek Khairul Munadi menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tinggi tidak ditentukan hanya oleh status PTN atau PTS, melainkan kualitas proses belajar, kompetensi yang dibentuk, serta karakter, daya juang, dan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan peluang kuliah. Ia menambahkan bahwa baik PTN maupun PTS harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sama, dan dunia kerja semakin menilai berdasarkan kompetensi, keterampilan, pengalaman, dan karakter, bukan label asal kampus.

Namun, pengamat pendidikan Darmaningtyas menyampaikan bahwapersepsi masyarakat masih cenderung memandang PTN lebih berkualitas, meskipun data ketenagakerjaan menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Hal ini menyebabkan manyerbu PTN saat pendaftaran. Darmaningtyas juga mengingatkan bahwa PTS, banyak di antaranya menetapkan biaya pendidikan lebih murah, justru menjadi opsi penting bagi kelompok kurang mampu maupun mereka yang ingin bekerja sambil kuliah, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi





