Dukungan untuk Gaza Menggema di Emmy Awards: Seniman Barat Serukan Boikot Terhadap Israel

Javier Bardem dan tokoh-tokoh lainnya menyuarakan solidaritas untuk Gaza di ajang Primetime Emmy Awards 2025, memicu gelombang dukungan dari dunia hiburan untuk boikot budaya terhadap Israel.

Javier Bardem menghadiri Primetime Emmy Awards 2025 di Peacock Theatre di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada Minggu (14/9/2025). Pada ajang bergengsi ini, sorotan tidak hanya tertuju pada para pemenang dan karya-karya terbaik, tetapi juga pada pernyataan solidaritas yang kuat untuk Gaza .

Javier Bardem, bersama dengan tokoh-tokoh terkenal lainnya seperti Hannah Einbinder, menggunakan panggung Emmy untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Seruan serupa telah menggema di berbagai platform, termasuk Venice Film Festival, menandai tren meningkatnya dukungan dari dunia hiburan terhadap Palestina.\Gelombang dukungan ini tidak hanya terbatas pada individu. Di berbagai industri kreatif, mulai dari musik hingga film dan penerbitan, semakin banyak seniman Barat yang secara aktif menyerukan boikot terhadap Israel sebagai bentuk protes terhadap perang di Gaza. Mereka berpendapat bahwa boikot budaya dapat memberikan tekanan publik yang signifikan terhadap pemerintah Israel, terutama ketika pemerintah Barat enggan menjatuhkan sanksi ekonomi yang lebih keras. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan kolektif dari komunitas seni dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan dan menciptakan kesadaran global tentang penderitaan rakyat Palestina. Boikot ini mencerminkan keprihatinan mendalam tentang pelanggaran hak asasi manusia dan dampak perang terhadap warga sipil.\Gerakan boikot budaya ini mendapatkan momentum dengan dukungan dari berbagai kalangan. Surat terbuka yang dikeluarkan oleh Film Workers for Palestine telah mengumpulkan ribuan tanda tangan, termasuk dari nama-nama besar seperti aktris Emma Stone dan aktor Joaquin Phoenix. Mereka bergabung dalam seruan untuk menghentikan kekerasan dan mencari solusi damai untuk konflik tersebut. Selain itu, grup musik Inggris terkenal, Massive Attack, mengumumkan partisipasi mereka dalam gerakan “No Music for Genocide”, yang bertujuan untuk memblokir streaming lagu mereka di Israel. Bahkan, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, turut menyuarakan dukungan dengan mendorong pemblokiran Israel dari kompetisi olahraga internasional. Namun, di tengah gelombang dukungan ini, muncul pula kekhawatiran dari beberapa seniman di Israel sendiri. Mereka khawatir bahwa boikot tersebut justru dapat melemahkan komunitas seni di Israel yang selama ini aktif menyuarakan penolakan terhadap perang dan mendorong perdamaian. Situasi ini mencerminkan kompleksitas konflik dan pentingnya mempertimbangkan semua perspektif





Javier Bardem Emmy Awards Gaza Boikot Budaya Israel

