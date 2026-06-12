Dukungan Suporter Meksiko dan Batasan Visa AS bagi Influencer Piala Dunia 2026

Suporter di Stadion Azteca menenyaki Tim Nasional Meksiko sementara kebijakan visa B‑2 di AS mempersulit peliput internasional membuat konten berbayar selama Piala Dunia 2026.

Suporter menyalurkan dukungan penuh kepada Tim Nasional Meksiko saat mereka bersaing melawan Tim Nasional Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Azteca, ibu kota Mexico City.

Laga yang dimulai pada Kamis, 11 Juni 2026, mendapat sorotan luas karena didukung oleh penonton setia yang berderap sepanjang lapangan, menampilkan semangat menghadapi pertandingan besar di dunia sepak bola. Sementara pertandingan mempesona, kebijakan imigrasi Amerika Serikat menambah kekhawatiran bagi para jurnalis dan kreator konten internasional. Otoritas imigrasi AS secara tegas melarang influencer asing dengan visa turis bernama B‑2 untuk menghasilkan pendapatan selama berada di wilayah AS, termasuk produksi konten berbayar terkait Piala Dunia.

Penegasan kebijakan ini menekankan bahwa visa pengunjung tidak diizinkan untuk bekerja. Imigrasi AS menegaskan bahwa pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi berat seperti pencabutan visa dan deportasi paksa. Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menambahkan bahwa aktivitas seperti bekerja untuk media atau membuat konten berbayar tidak diizinkan di bawah status visa B‑2. Jika seseorang menciptakan akun media sosial di luar negeri dan menerima pembayaran di luar AS, hal tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan gugatan hukum.

Meskipun demikian, pihak CBP berpendapat bahwa pelanggaran dapat dihindari jika dynamaikan aktivasi penghasilan diselenggarakan di luar wilayah AS atau melalui pihak ketiga yang tidak terikat oleh kebijakan. Tergelincirnya kebijakan ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan jurnalis olahraga. Pengacara imigrasi Alex Galvez mengomentari potensi dampak besar bagi para peliput yang tidak bisa memperoleh izin kerja resmi. Manajemen kreator konten diharuskan memperhatikan peraturan ini agar tidak menanggung konsekuensi hukum di AS.

Asosiasi Internasional Jurnalis Olahraga (AIPS) sebelumnya sudah mengkritik kebijakan visa AS yang dianggap menghambat akses sejumlah peliput internasional untuk meliput Piala Dunia dan olahraga global lainnya





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Piala Dunia 2026 Visa B-2 Influencer CBP AIPS

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